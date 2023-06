Defenderemos el Edomex hasta el último minuto y vamos a ganar: Ale Del Moral

En su último recorrido por la región Pirámides, Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado de México, dejó en claro que trabajará hasta el último minuto de esta campaña para seguir construyendo por el bien de nuestras familias.



Con su llegada en bicicleta a la plazuela San Sebastián de Tepetlaoxtoc y entre mujeres y hombres a caballo, la abanderada aseguró que el próximo 4 de junio la coalición del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza obtendrá el triunfo y, con ello, empezará la derrota de Morena en todo el país.



Agradeció a militantes, simpatizantes y ciudadanos que no militan en ningún partido político quienes se suman a la mejor opción en esta contienda electoral.



’La unidad hace la fuerza, conquista voluntades, hace que haya inclusión, respeto, entendimiento para que juntas y juntos saquemos adelante a nuestros municipios y a todo el Estado de México’, puntualizó la abanderada.



Entre porras y banderas de los partidos que conforman la coalición, Del Moral Vela destacó que ’unidos somos invencibles y vamos a ganar el próximo 4 de junio, demostraremos que con trabajo, con disciplina, con convicción y con un profundo amor a la tierra mexiquense vamos a ganar la elección a la buena’.



Sostuvo que ser aliancista es ver hacia el futuro y es la mejor forma de ayudar a la comunidad, a los municipios y a todos en el Estado de México, con cercanía con la gente.



Además, dijo que Tepetlaoxtoc tendrá una gobernadora amiga, cerca del municipio y del territorio ’para que juntas y juntos encontraremos la solución a los problemas, voy a trabajar de la mano con el presidente municipal para que a su municipio le vaya bien’, subrayó.



Trabajaremos por el fortalecimiento del campo mexiquense y de la región con créditos al campo, para una mejor y mayor productividad. Vamos a construir un teatro al aire libre para el festival de danza ’bienvenida a mi casa’, así como en el mejoramiento de la imagen urbana para seguir presumiendo al municipio, anotó.



*Hay que darlo todo por esta tierra*



En su cierre de campaña en Chiautla, la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra Del Moral, fue recibida por las olas turquesa, blanquiazul, amarillas y tricolores, a quienes les pidió proteger la entidad con unidad.



"Solo con unidad vamos a derrotar a Morena haciendo lo que nos toca, no hay municipio pequeño, no importa cuánto nos cueste, no importa que tan cansados estemos, hay que darlo todo porque esta tierra mexiquense se defiende, se cuida, se protege con trabajo, con lo que más amamos que son nuestras familias", manifestó la aliancista.



Ante cientos de militantes, simpatizantes y ciudadanos, aseguró que en los estados donde Morena gobierna, existe el rostro "de la inseguridad, de la delincuencia, de la corrupción y de la pobreza. Fíjense cómo están Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Michoacán y miren, el Estado de México es sagrado y no se toca".



Entre las propuestas de la abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza para beneficiar a los habitantes de Chiautla está el construir la segunda etapa del Centro Cultural y en coordinación con el ayuntamiento, rehabilitarán las unidades deportivas para que "nuestros jóvenes, nuestros niños, tengan áreas de esparcimiento".



Además, entre las propuestas para mejorar el tema de seguridad pública, Del Moral Vela dijo que la inseguridad no solamente son más policías y pidió que todas y todos "hagamos el cachito que nos toca, pasa por educación, por deporte, por cultura, así es que juntos lo vamos a lograr y vamos a construir un Centro de Rehabilitación e Integración Social aquí en Chiautla".



*Cierra Del Moral Vela en Huehuetoca*



En un pletórico escenario en Huehuetoca, último evento del día 58 de campaña, Alejandra Del Moral Vela, aseguró que la alianza que encabeza cuenta con toda la fuerza de las militancias de cada partido político que conforma la coalición Va por el Estado de México para ganar el próximo 4 de junio.



Para lograrlo necesitamos votos, votos y más votos, que ningún priista, panista, perredista y aliancista, y sobre todo que ningún ciudadano se quede sin salir a votar, aseveró la candidata aliancista.



Salgamos estos últimos momentos a convencer a los indecisos, salgamos convencidos de que estamos del lado correcto de la historia, no hay mañana, es ahora o nunca, puntualizó la abanderada entre porras y al grito de gobernadora de vecinas y vecinos de este municipio.



Durante el encuentro, la aliancista tuvo el respaldo de Agustín Barrera, dirigente del Sol Azteca mexiquense; María Felix Aguilar, expresidenta municipal de Chiautla, la diputada local priísta, Cristina Sánchez.



Así como, el dirigente Mario Cervantes Palomino, líder estatal de Nueva Alianza; el ex gobernador de Hidalgo. Paco Olvera y la senadora, Claudia Ruiz Massieu.