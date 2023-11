Decreto para trenes de pasajeros en el país, el 20 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el siguiente lunes 20 de noviembre darán a conocer un decreto en el cual obligará a que todas las vías de carga de los ferrocarriles del país sean utilizados para trenes de pasajeros.



López Obrador expresó que estarían regresando los viajes en trenes luego de que se cumplieran 150 años de la inauguración del primer ferrocarril, con ruta de Ciudad de México a Veracruz, que fue un transporte que fue desapareciendo por los gobiernos "corruptos" que "terminaron rápidamente con los trenes de pasajeros".



Recordó que fue Ernesto Zedillo quien privatizó los ferrocarriles de carga y desaparecieron los trenes de pasajeros. ’Milagrosamente no quitaron un artículo, una fracción, donde se establece que, si el Estado mexicano, en beneficio del pueblo, considera necesario el restablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayudan muchísimo, porque es quitarles tráfico a las carreteras, es menos contaminación, es un transporte cómodo, barato’.



Son más de 20 mil kilómetros de vías férreas las cuales serán ocupadas para trasladar a pasajeros. López Obrador reiteró que para ello está convocando a las empresas que tienen las concesiones que entregó Ernesto Zedillo para que sean ellas mismas las que operen los trenes.



’Vamos a darle primero la preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías, que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación.’



’Para que se pueda viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren; desde la Ciudad de México a Guadalajara, a Nayarit, a Sinaloa, Sonora, hasta la frontera; de la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, hasta Nuevo Laredo; de la Ciudad de México hasta Chihuahua, en tren’.



López Obrador enfatizó que el decreto, que será dado a conocer el 20 de noviembre, no se trata de una expropiación de las vías férreas, ya que está establecido en la Constitución y en la ley, y se trata simplemente de hacer uso del derecho existente para que toda esa infraestructura sea utilizada en beneficio del pueblo de México.



El presidente destacó que existe la posibilidad de que las empresas ferroviarias se comprometan a ofrecer servicios de trenes de pasajeros. En caso de que decidan que no participarán en la prestación de este servicio y opten por continuar con el transporte de carga, el Estado mexicano tomará la decisión de iniciar un programa para la adquisición de trenes de pasajeros y utilizar las mismas vías para reintroducir el servicio de trenes en México.



’Ya se enviaron cartas a los concesionarios invitándolos a que vayan preparando sus proyectos, considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros si se comprometen a prestar este servicio’.



Del tiempo razonable, estimó que el plazo sería para enero próximo para que su gobierno tome decisiones, sobre todo si los concesionarios no aceptan la propuesta.Con información de CONTRALÍNEA