Decenas de cajas de cerveza caen de trailer cuando da vuelta en glorieta de Acolman

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Acolman, acudieron al reporte de un percance vial, ocurrido la altura de la glorieta de Acolman, ubicada a la salida a la autopista Pirámides, cuando un tráiler color rojo con placas 30-AB-1P, transportaba cerveza y al dar vuelta, una de sus compuertas se abrió por lo que decenas de cajas de cerveza cayeron a la carpeta asfáltica, quebrándose cientos de frascos con esta bebida.



Aunque el tracto camión no volcó y el conductor de dicho vehículo no sufrió lesiones, el accidente provocó el cierre de algunos carriles mientras policías municipales realizaban el retiro de las cajas para permitir el flujo vehicular.



La ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Acolman, acudió al lugar para atender a posibles lesionados.



En esta ocasión, a pesar de los curiosos en el lugar, no se presentó ’rapiña’, de este producto, ya que policía municipal y policia estatal acudieron de inmediato para acordonar la zona, resguardar el producto y liberar tras unos minutos el paso de vehículos.