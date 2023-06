Debe Marcelo tranquilizarse si quiere seguir en la contienda

Dentro de los votantes que le han entregado a Morena ya 21 entidades del país, la mayoría en cámaras y la presidencia de la República, amén de una amplia ventaja para los comicios de 2024, los hay quienes creen en Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el Movimiento y en sus candidatos; los que creen en AMLO y en el movimiento, o bien, en AMLO y en sus candidatos… lo que no existen son los simpatizantes que crean en Morena y/o en sus candidatos pero que no concuerden con AMLO.







A no ser que exista un movimiento de conciencias que plantee una revolución copernicana en el actual amlocentrismo -el caudillismo mexicano del Siglo XXI-, la mayor fortaleza del morenismo es a su vez su mayor debilidad: la dependencia total y absoluta en un solo personaje.



Algunos lo han comprendido y le han sacado ventaja, pues no han sido pocos los personajes que se han colgado de la empatía del mandatario para acceder a un cargo público; como también los hay tan impresentables que ni con eso les ha alcanzado, pues tampoco es milagrosa -aunque a veces lo pareciera-.



En ese tenor se trata de una regla no escrita, comprendida además por el imaginario popular, que no se puede ser morenista y estar en contra de AMLO ni de lo que representa.



Es por ello que Monreal, por ejemplo, no encuentra simpatías en morenistas de cepa como sí lo hace en prianistas de clóset o en guindas recién conversos.



Marcelo Ebrard por su parte, quien encabezara el Power Ranking por la silla presidencial durante un año entero -desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022-, está por cometer los mismos errores que llevaron al zacatecano al repudio de las bases morenistas y de sus simpatizantes.



Porque el video donde se observa a Claudia Sheinbaum reclamar a Durazo por las manifestaciones de las huestes del excanciller no tuvieron el efecto que su autor esperaba, pues lejos de restarle simpatías a la aspirante, exhibió a Marcelo como un personaje que no sabe respetar los acuerdos y que encima no tuvo el mínimo pudor en mostrarse como villano de la película: ni arrepentimiento ni llamado para cesar la guerra entre correligionarios, simplemente desentenderse y disfrutar de la travesura con una risilla en la intimidad.



Tal vez eso explica por qué desde agosto del año pasado es Sheinbaum quien encabeza el Power Ranking presidencial, pues parece más consciente del gusto por la historia en repetirse; cuando un caudillo removió otro, si éste no se encontraba a su mismo nivel de simpatía, simplemente se le consideró un tirano de frágil vigencia.