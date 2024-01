De nuevo, desmienten nado sincronizado sobre cancelación de aeropuerto

Recientemente en redes sociales así como en varios medios de comunicación difundieron sobre la deuda millonario por la cancelación Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de Texcoco, sin embargo esto fue desmentido por el director Global de Gobernanza en el Banco Mundial en Washington D. C., Arturo Herrera Gutiérrez.



Diversos medios difundieron que la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México una carga de 3 mil 700 millones de dólares.



De acuerdo con la información difundida, el gobierno federal planeaba inicialmente realizar una recompra de hasta 993 millones de dólares en los papeles del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT), el instrumento financiero por 6 mil millones de dólares que el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió para financiar el NAIM. Sin embargo, la administración actual solo logró recomprar 480 millones de dólares, dejando a cargo del aeropuerto "Benito Juárez" papeles con vencimientos que tardarán 23 años en ser cubiertos por el AICM.



Según lo indicado, con las dos recompras el gobierno pretendía reducir la deuda y, por consiguiente, los intereses financiados con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM. Sin embargo, esta meta no fue alcanzada, ya que los poseedores de bonos optaron por no participar, debido a su interés en mantener su exposición crediticia en lo que consideran un activo estratégico.



Ante esto, el director Global de Gobernanza en el Banco Mundial en Washington D. C., Arturo Herrera Gutiérrez desmintió la información aclaró que no hubo costos asociados a la cancelación del aeropuerto.



"La emisión de los bonos y la utilización de la tarifa del uso aeropuertario (TUA) no tiene nada que ver con el proceso de cancelación, estos bonos fueron emitidos en 2016, mucho antes de la cancelación. Adjunto copia del prospecto de septiembre del 2016".



"Más allá de la fecha de emisión, a nivel global la práctica de emitir bonos aeropuertuarios respaldados por ingresos específicos está bien establecida".