La tragedia causada por el huracán Otis en el estado de Guerrero ha sido aprovechada por diversos medios de comunicación para difundir noticias falsas con fines políticos, lo que está afectando directamente a la población guerrerense.



A través de plataformas como WhatsApp, Facebook y otras redes sociales, se han difundido audios en los cuales se invita a la población a no realizar donaciones y se comparten videos de desastres ocurridos en años anteriores en otros estados de la República. Además, se han difundido diversas noticias falsas.



Una de las fake news que ha circulado en los últimos días indica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habría estimado que el servicio eléctrico en Acapulco no quedaría completamente restablecido hasta enero de 2024.



Sin embargo, la CFE ha emitido un comunicado desmintiendo esta información. Según el comunicado, firmado por Luis Bravo Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, la noticia difundida por algunos medios de comunicación es falsa y se espera que el servicio eléctrico sea restablecido por completo el día de hoy martes 31 de octubre.





Otra fake que ha circulado en redes es sobre 16 pacientes del Hospital General Regional (HGR) No. 1 "Vicente Guerrero" en Acapulco, Guerrero que supuestamente perdieron la vida a causa del huracán "Otis", noticia que fue desmentida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Además, el Instituto ha desplegado un grupo de acción inmediata compuesto por ocho médicos y ocho enfermeras capacitados para brindar apoyo en la zona afectada por el huracán. Este personal se sumará al equipo que ya está trabajando en la atención de las consecuencias del huracán en la zona.



En otra nota, circula un audio en WhatsApp grabado por un hombre llamado Omar Flores, en el que denuncia que supuestamente elementos de la Guardia Nacional están asaltando los camiones que transportan víveres destinados a los damnificados de Guerrero.



“A todos los carros los estaban parando. Carros, camionetas, todo. Sólo dejaban pasar ambulancias, pasaron como dos ambulancias, ninguna Cruz Roja, todas las que pasaron eran ambulancias de militares”, dicta parte del audio.



En relación a los productos de primera necesidad, se ha difundido la información de que podrían ser utilizados para la entrega de despensas durante las próximas elecciones presidenciales en 2024. Sin embargo, es importante destacar que esta información no ha sido confirmada oficialmente y puede tratarse de especulación.



En la red social X, el periodista Rubén Cortés fue desmentido por los usuarios después de publicar un video en el que se ve a personas con chalecos de Morena sacando agua con cubetas de lo que se supone es "el desastre en Guerrero". Sin embargo, se descubrió que el video es del año 2019 y fue grabado en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.



Otro periodista que fue desmentido en redes sociales es Pascal Beltrán del Río. Compartió un video en el que se observa a miembros del Ejército asaltando a conductores en una carretera. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclaró a Beltrán del Río que el video no es de Chilpancingo, sino que corresponde a imágenes grabadas en Aguascalientes en septiembre pasado.