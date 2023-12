Tal como ha sucedido con las últimas elecciones desde 2018 -salvo las de 2023-, dos de cada tres entidades que eligen a sus gobiernos optarían por darle la confianza a Morena; incluso, el partido de Andrés Manuel López Obrador podría embolsarse hasta 8 de las referidas dependiendo de cómo vayan evolucionando las preferencias en los próximos meses.



No sólo será la presidencia de la República, donde las agregadoras de encuestas le otorgan 36 puntos de ventaja por parte de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, sino que el partido guinda podría aumentar la proporción de entidades gobernadas.



En Guanajuato la ventaja de 10 puntos podría sonar a mucha. Sin embargo, si bien hoy las preferencias marcan 52% para el PRIAN y 42% para Morena, hasta septiembre la diferencia sólo era de dos puntos, mostrando además oscilaciones. Así, si bien la ventaja no es nada despreciable, no podríamos aventurarnos, en este momento, a asegurar que ya hay un probable ganador como sí se pudo en las cinco entidades analizadas en el bloque anterior.



En Morelos la ventaja guinda es de 16 puntos, por la diferencia entre el 54% y 38% en preferencias para Morena y el PRIAN respectivamente. La razón por la que no se cataloga como una de las entidades “seguras” para el morenismo pese a la amplia diferencia es que más que la fotografía del momento electoral se observa una marcada tendencia a reducir la brecha que perfectamente podría suceder en los próximos meses, a menos que haya un vuelvo de timón que estabilice la intención de voto.



En Yucatán hay apenas 5 puntos de diferencia entre el PRIAN y Morena, los cuales ostentan una intención de 50 y de 45% respectivamente. Si bien la ventaja es para la continuidad, la tendencia a largo plazo aprecia unas elecciones muy competidas donde el ganador tendrá una diferencia ínfima, por lo que es de pronóstico reservado dados los meses que aún restan a la contienda.



Finalmente es Jalisco la entidad más reñida de todas. Con un 40% de intención por parte de Movimiento Ciudadano en este momento encabeza las preferencias, sólo que lo hace apenas por un punto porcentual, es decir, que está en empate técnico con Morena, quien en los meses anteriores se encontraba por encima del partido naranja. La oscilación que muestra el cambio de preferencias sugiere que habrá más cambios del orden de candidatos que se ubiquen en primer o segundo lugar, intercalándose entre guindas y naranjas.



Para el morenismo el escenario más pesimista le brindaría 5 entidades. El más probable entre 6 y 7, mientras que el óptimo le otorgaría hasta 8 de ellas. De las entidades en disputa, gobierna 6.



Para el prianismo, su escenario más pesimista le daría cero victorias; respecto al más probable, refrendaría las dos entidades en disputa que actualmente gobierna y en su escenario más optimista podría sumar incluso a Morelos, teniendo 3.



Para Movimiento Ciudadano su peor escenario es el de perder Jalisco, única entidad en disputa que actualmente gobierna y la única donde es competitivo. Por lo anterior es que no goza de un escenario optimista pero sí de uno a la mitad, que es el más probable, y que corresponde a mantener el poder, es decir, que su mejor aspiración es retener la entidad que ya gobierna.