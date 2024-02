De los 6 perfiles insaculados para llegar a una diputación federal por parte de Morena, solamente una tiene posibilidad de llegar, una servidora de la nación de nombre Eunice Abigail Mendoza Ramírez, quien fue inscrita como militante en el sorteo.



Después de haberse dado a conocer las listas, el secretario de Planeación Miguel Tello pidió no ser incluido, y es que por su posición, no iba a llegar. Jim Mejía Soto estaba en la misma situación, pero antes de decidir no participar fue cepillado en la lista que hasta el momento sería la definitiva.







De los cuatro que quedan sin embargo, al estar en los últimos lugares, se quedaron sin posibilidad de entrar la fórmula Yessenia Torres y Susana Ángeles, así como Alhely Medina. Cabe señalar que, como máximo, en los últimos dos procesos fueron llamados los de la posición 16 y las mencionadas están después del lugar 20.



Es así que sólo Eunice Mendoza entraría en la próxima legislatura como plurinominal de Hidalgo dado que su posición es la 9na, como propietaria, en la 4ta circunscripción. La ahora servidora de la nación tiene como antecedente haber trabajado en la IP en Atención Gerontológica así como docente de primaria.