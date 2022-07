De terror: Barcelona le da un baile y golea al Inter de Miami en duelo amistoso

Deportes Internacional › México C. Trujillo › Infover Noticias

El primer XI de los Blaugrana estuvo conformado por: Ter Stegen; Dest; Eric García; Christensen; Balde; Kessié; Nico; Pedri; Raphinha; Aubameyang y Ansu Fati.



Aubameyang se encargó de abrir el marcador con un toque finito y que pasó por encima del arquero Marsman, Raphinha asistió y poco después, con un balón cruzado y de primer toque, metió el segundo de la noche.



Antes de finalizar la primera parte, Ansu Fati, con un aspecto físico cambiado y que espera que esta temporada no haya lesiones para poder despejar con el Barça, metió el 3-0 con la pierna derecha.



Para la segunda parte, Dembéle, recién renovado; Depay; Jordi Alba; De Jong, quien es pretendido por el Manchester United y Chelsea; Araujo y Gavi entraron.



En un tiro de esquina, Memphis cobró raso y entró Gavi, quien no la pensó y metió el cuarto de la noche, un gol que recordó aquella noche en Anfield cuando Liverpool se avivó y eliminó al Barcelona de la Champions League.



l 5-0 fue una obra de arte de Depay que busca tener un lugar seguro en el equipo de Xavi Hernández y un zurdazo desde fuera del área de Ousmane Dembélé finiquitó la goleada 6-0.



Barcelona jugará ante el Real Madrid, la Juventus y el New York Red Bull en su gira por Estados Unidos y terminará la Pretemporada cuando se enfrente a los Pumas por el Trofeo Joan Gamper en el Spotify Camp Nou.