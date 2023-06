De entre los 16 políticos más impresentables del país, 13 son del PRIAN y de entre ellos, 4 son su apuesta para 2024

Los perfiles destacados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), considerados las mejoras apuestas para las elecciones presidenciales del 2024, se encuentran entre los políticos más impresentables del país.



Rumbo a las elecciones del 2024, la alianza Va por México de oposición PRI-PAN tienen cuatro posibles candidatos entre ellos son Lilly Téllez, Santiago Creel, Ricardo Anaya y Xochitl Gálvez sin embargo su poca aprobación no sería suficiente para ganar las elecciones.



De acuerdo con México Elige, entre los 16 políticos más impresentables del país, quienes obtuvieron la mayor opinión mala y pésima, teniendo un total por encima del 50%, 13 son del los partidos del PRI y PAN de los cuales, 4 son su apuesta para 2024. Ellos son los políticos con mayor desaprobación: Santiago Creel con 50.7%, Lilly Téllez 54.9%, Ricardo Anaya 64.3%, Alfredo Del Mazo 54.2%, Marko Cortés 56.4%, Osorio Chong 63.4%, Jesús Zambrano 51.2%, Claudio X. 50.5%, Margarita Zavala 64.4%, Alito Moreno 61.6%, Eruviel Ávila 52.8%, Gabriel Quadri 53.9%, Gilberto Lozano 51%, Cuauhtémoc Blanco 56.1%, Alejandro Gertz Manero 51.6% y Ana Gabriela Guevara 55.9%.



Será el próximo 3 de septiembre que la coalición Va por México dé a conocer a su candidato para las elecciones presidenciales, tres días antes del anuncio previsto por Morena.



La senadora Lilly Téllez, ha perdido su estatus dentro del Partido Acción Nacional (PAN) y ha sido excluida del padrón oficial del partido, el cual cuenta con más de 300 mil miembros. Hasta hace unos meses, Téllez era vista como una posible candidata y recibía un gran apoyo del partido, sin embargo, su situación ha cambiado radicalmente.



Además, sus fieles amigas políticas Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez han querido desvincularse de ella luego de sus críticas hacia Santiago Creel en una entrevista para LatinUs Téllez destacó que Creel nunca ha ganado una elección popular, mientras que ella sí ha logrado obtener un escaño en el Senado.



Luego de haber manifestado su postura en contra de político, el 32.7% de los encuestados expresó que estuvo mal y que debió buscar la unidad y sólo contrastar a los de Morena.



Aunque bien ahora Santiago Creel lidera en encuestas para posibles candidatos de oposición, es recordado por muchos por sus constantes actos de corrupción que realizó en sexenios pasados. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reveló que durante la gestión de Vicente Fox, cuando Santiago Creel estuvo a cargo de la Segob, se concedieron un total de 340 permisos para la operación de casinos y salas de juegos y sorteos, lo que representa la cifra más alta en la historia.



"Durante este gobierno no se ha otorgado ningún permiso para la operación de casinos. Antes de la administración de Fox, desde el gobierno de Luis Ería hasta Ernesto Zedillo [de 1970 a 2000], se concedieron 229 permisos. Pero con Fox, el negocio de los se disparó: se entregaron 340 permisos, la cifra más alta en las últimas administraciones y en la historia del país", explicó el actual titular de Segob durante la conferencia de prensa matutina.



En la encuesta de México Elige el 29.4% de los encuestados simpatizantes de la coalición Va por México indicó que le gustaría que fuera Santiago Creel el candidato para las elecciones presidenciales, seguido de Enrique de la Madrid con 17.1%, Lilly Téllez 12.8%, Xochitl Gálvez 12.8%, Mauricio Vila 10.3%, Claudia Ruiz Massieu 7.1%, Beatriz Paredes 4%, Gustavo de Hoyos 2.5%, Miguel Mancera 2.1%, Silvano Aureoles 1.9%.



En la misma encuesta, les preguntaron a los simpatizantes de la 4T a quién les gustaría que fuera el candidato por parte de Morena, apareciendo en primer lugar Claudia Sheinbaum con 35.8%, Marcelo Ebrard 21.1%, Gerardo Fernández Noroña 20.7%, Adán Augusto López 20.7%, Ricardo Monreal 1% y Manuel Velasco con 0.7%.



De llevarse a cabo las elecciones presidenciales al día de hoy el 45.8% expresó que votaría por Morena, PAN 22%, PRI 12.1%, Movimiento Ciudadano 2.5%, PRD-PT-PVEM 3.8% y 11.7% no decide.



El 51.9% de los encuestados indicó que votaría por Morena y aliados 55.3%, el 44.7% del bloque opositor.