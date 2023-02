De antiobradorista a subsecretario de Gobierno con Menchaca

Tuvo una carrera política derrotista en sufragios pero exitosa en cuanto a playeras coleccionadas. Se vistió de verde con el PVEM, de lila con Podemos, y ahora lo hace de guinda –como otros con pasados similares-. Hasta agosto de 2021, o probablemente durante más tiempo, Eduardo Medécigo Rubio era un antiobradorista declarado, pero algo pasó a finales de ese mismo año que cambió su rencor por admiración al mandatario federal y se integró al equipo de Julio Menchaca, quien a la postre se convirtiera en gobernador de Hidalgo.



Pasó de describir a AMLO como un antidemócrata con pistola en mano, a hacerlo como el mejor presidente del país; la molestia de asumir posturas congruentes suele ser rebasada por la comodidad de la nómina.





Los morenistas lo identifican como “un Ochoa” y su descripción no está tan alejada de la realidad, pues fue ese mismo personaje, dueño del PVEM en la entidad gracias al mérito de ser cercano al “Niño Verde”, quien palomeó formara parte del listado de plurinominales del PVEM a la diputación local en las elecciones del 2018. Ya encabezando una planilla, pudo mostrar su músculo político en 2020, compitiendo por Podemos, obteniendo 2.5 mil sufragios de los cerca de 50 mil emitidos. Por alguna razón creyó que le iría mejor en los próximos comicios y contendió nuevamente por Podemos para una diputación local, pero con sondeos que lo colocaban cada vez más a la baja decidió bajarse y salir por la puerta de atrás. Fue en ese periodo donde más arreció contra AMLO y contra Morena.





Y es que lo suyo ya era un tema personal con AMLO. Si bien es cierto que la izquierda se caracteriza por tener una postura crítica, el no ser fiel a una ideología y cambiar según la conveniencia resta todo grado de confianza.



Ciertamente el morenismo no es lo mismo que el obradorismo e incluso el mandatario federal no es intocable, pero cuando la lealtad a los demás -y a sí mismo- se reduce a la conveniencia, simplemente se trata de un Monreal o una Lilly genéricos.



Por eso es que los morenistas de Mineral de la Reforma están inconformes... y con justa razón. Porque a muchos de ellos, verdaderos creyentes de la izquierda progresista, los hacen a un lado como si fueran desechables mientras que a otros con menos recorrido y hasta de ideologías contrarias, los apapachan y hasta los premian por ser camaleónicos.