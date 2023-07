Danzatlán celebra 6 años de presentar en México la diversidad de la danza

CDMX. Refrendado el compromiso del Gobierno del Estado de México -a través de la Secretaría de Cultura y Turismo- y de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera para ofrecer al público un encuentro internacional de alto nivel es que se realizará la sexta edición del Festival Internacional de la Danza. Danzatlán 2023.



Será del 11 al 18 de julio en los municipios mexiquenses de Texcoco y Toluca y cerrará en Puebla. Presentará 26 actividades artísticas y académicas dirigidas a niñas, niños, jóvenes estudiantes, público especializado y general entre las que destacan danza folklórica, urbana, clásica, neoclásica y contemporánea, talleres, clases especializadas o masivas, así como un ciclo de cine en la Cineteca Mexiquense, que incluirá el debut en México de Prima, documental que la directora rusa Veronika Pokoptseva hizo sobre Elisa Carrillo.



En Texcoco y Toluca habrá flashmobs -acciones artísticas masivas y sorpresivas-, además de la exposición ’Arte y Movimiento’, de Carlos Quezada, fotógrafo mexicano que ha alcanzado renombre internacional por su especialización en danza y su trabajo para grandes compañías y bailarines internacionales.



Gala ’Elisa y Amigos’ 2023



Desde hace 11 años la Gala ’Elisa y Amigos’ trae a México lo más destacado del ballet. Este año presentará cuatro estrenos: Vals, de Vasily Vainonen, con música de Moritz Moszkowski; Parting, de Yuri Smekalov y música de John Powell; Take Me With You, de Robert Bondara con música de Radiohead, y Mare Crisium, de Arshak Ghalumyan y música de Karl Jenkins.



El programa será interpretado por nueve estrellas de la danza clásica: Alina Nanu y Paul Irmatov, del Ballet Nacional Checo; Michal Krcmar, del Ballet Nacional de Finlandia; Jakob Feyferlik, del Ballet Nacional de Holanda; Maria Iakovleva, del Ballet Nacional Húngaro; Yolanda Correa, del Ballet Nacional de Noruega, Yuri Smekalov, del Ballet del Teatro Mariinsky, Mikhail Kaniskin y Elisa Carrillo, del Ballet Estatal de Berlín.



Estrenada en México, en la primera edición de Danzatlán, White Darkness, del reconocido coreógrafo español Nacho Duato, regresa al país con un nuevo elenco del Staatsballett Berlin (Ballet Estatal de Berlín). La obra hace una reflexión artística -sin juicios de valor- sobre el efecto de las drogas en el comportamiento social.



La gala tendrá lugar el 15 y 16 de julio en el Teatro Morelos, en Toluca, y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, respectivamente. La entrada será gratuita con boleto y la dinámica de entrega de pases se anunciará en el Facebook @CulturaEdomex. El 18 de julio, cuando finalice el festival, llegará al Auditorio Metropolitano, en Puebla, donde el acceso tendrá costo.



El programa artístico



El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, acogerá distintas actividades, como una función de la Compañía Nacional de Danza y la Compañía de Danza del Estado de México, que escenificará Primero Sueño, inspirada en el poema homónimo de Sor Juana Inés de la Cruz, y Querida Ofelia, de Paulina del Carmen y Roberto Mosqueda.



Por su parte, la compañía Delfos Danza Contemporánea, fundada por los coreógrafos y bailarines Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista, se presentará con la obra Minimal, una visión actual de la Danza del Venado, de Sinaloa; mientras que el 15 de julio la Compañía Mexiquense de Danzas Regionales, hará un recorrido por diversos bailes del centro y norte del país, desde tiempos prehispánicos hasta el virreinato de la Nueva España.



Al día siguiente, los maestros de baile de salón Olga Serrano, Amado Loaria, Félix Rentería y Marcela Scheufler impartirán una clase masiva de danzón, género cubano que llegó hace 144 años a México.



Charlas y clases magistrales



Estudiantes de clásico de 12 a 20 años podrán integrarse -presencialmente o en línea- a las clases magistrales con Elisa Carrillo o Mikhail Kaniskin, mientras interesados por el hip hop podrán asistir a un taller y profesionales de la danza contemporánea a otro más con el coreógrafo armenio Arkshak Ghalumyan, solista del Staatsballett Berlin.



La bailarina texcocana dialogará con niñas y niños en Pregúntale a Elisa, así como con Mariana Morfin, ganadora de la Beca Profesional Elisa Carrillo Cabrera 2013 -gracias a la cual hoy es corifeo del Ballet de la Ópera de Cracovia- en la charla ’Impulsando los sueños de jóvenes mexiquenses’.



La también Premio Benois de la Danza 2019 conversará con Martha Sahagún Morales, creadora del programa En Pro del Talento Veracruzano (ProVer) y representante en México del reputado concurso Youth Grand Prix USA, en la actividad ¿Cómo se construyen los sueños?



Las actividades del Estado de México son gratuitas y algunas de ellas serán transmitidas Facebook y Twitter como @CulturaEdomex, donde también se puede consultar el programa completo, además de Facebook @festivaldanzatlan y Twitter e Instagram @elisacarrillocabrera y @FundacionElisaC