Dan último adiós a Samuel, su familia pide justicia

La Perla, Ver. La madre del menor que murió a manos de otro en la localidad de El Tecojote, pide a las autoridades correspondientes justicia por la muerte de su hijo, ya que la familia del menor que dio muerte a su hijo, se fue de la comunidad el día de los lamentables hechos, pidiendo el apoyo para dar con ellos y se hagan responsables de lo sucedido.



Leticia Hortencia Reyes de Jesús, es la madre del menor Samuel de 11 años, quien describió a su hijo como una persona alegre, le gustaba ir a su escuela, jugar y sobre todo muy sano, no tenia problema alguno con otros compañeros, el era amigo del menor que le quito la vida. Con el corazón desecho, pide pronta justicia para su pequeño Samuel, pues la culpa fue de los padres del menor.



"Es una falta de responsabilidades dejar un arma de fuego en una mesa, como si esta fuese algún alimento, le arrebataron la vida a mi hijo, una vida que tenia por delante, aunque haya justicia (lo duda) nada le devolverá la vida a mi pequeño, ya no lo volveré a ver, no lo verá correr y sentarse en la mesa, únicamente pido justicia", señaló la mamá de Samuel.



Solicita a si mismo, el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la familia responsable, pues el día de los lamentables hechos abandonaron el municipio, "El Papá tiene que pagar por lo que hizo su hijo, pues el le comento que el comentó a su hijo que matar no era cosa de otro mundo, el papá tiene que pagar pues su hijo no lo hará, el lo hizo de manera inconsciente o no, pero mi hijo, ya no esta", señaló una madre afligida.



El día de los lamentables hechos, el hijo mayor de Leticia Hortencia, le avisaba sobre estos lamentables hechos, ya que previamente había salido corriendo de su casa para ir a las maquinas de video juego, cuando le grito que a su hermano le habían pegado, acudiendo la mamá de Samuel, donde lamentablemente lo encontró tirado en el suelo, se encontraba entre la vida y la muerte, el disparo había sido en un oído, tomando al pequeño samuel y lo traslado hasta la Cabecera Municipal.



Al llegar a Cabecera Municipal, fue atendido por Personal de Protección Civil Municipal, Cruz Roja, siendo trasladado de forma inmediata al Hospital Regional de Río Blanco, donde al llegar le había dado un primer infarto, haciendo mención el médico que atendió al pequeño que su estado era de Gravedad, pues era un disparo en la cabeza.



En dos ocasiones, el médico salio y le comento que había sufrido paros cardíacos, pero posteriormente le señaló que el pequeño Samuel no resistió más y había fallecido, ya no aguanto su cuerpo "Ya no pude salvar a mi hijo, ya no lo pude llevar a otro lugar, pues tenia una bala en su cabeza".



Familiares y amigos dieron el último adiós a Samuel de 11 años de edad, una bala en la cabeza le arrebato la vida el pasado 15 de enero, en una tienda de abarrotes donde había maquinas de video juegos en la localidad de El Tecojote, su ataud era de color blanco y con flores blancas, su sepulcro fue también adornado con Flores, donde descansará eternamente.