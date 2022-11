Da inicio la rehabilitación del Rastro Municipal de Córdoba.

Córdoba, Ver. – Gracias al trabajo en reuniones y a la gestión del regidor Erick Gasca Morales para platicar con los introductores del Rastro Municipal y autoridades correspondientes ya es una realidad la rehabilitación del Rastro Municipal que por mucho tiempo trabajaban en pésimas condiciones y con el temor de que lo clausuren.



El regidor Erick Gasca Morales, quien se ha mancomunado con los interesados declaró que para esta rehabilitación en una primera etapa se invertirán 4.6 millones de pesos, así que se deberá concluir a finales de diciembre.



Es viable invertir en este lugar, debido a que es sustentable económicamente teniendo una entrada mensual de alrededor de 220 mil pesos, ingresan 300 cabezas diarias de porcino y se prevé que en diciembre entren 500, comentó.



Cabe recordar que el área de bovino fue clausurada hace tiempo por encontrar clembuterol y otras sustancias químicas, pero conforme avance la rehabilitación podría abrirse esta área en una tercera etapa.



"Es un proyecto sólido y bien realizado por gente experta, no es algo al vapor por eso se estará manejando por etapas estamos hablando de 4.6 millones de pesos lo que se va a invertir".



Los trabajos serán de albañilería, mantenimiento de corrales, patio de maniobras, oficinas, áreas en general, pintura en paredes, mejoramiento de pisos, impermeabilización, se tiene pensando una trampa de residuos y una planta de tratamiento residuales.



Ante la probable clausura del lugar Gasca Morales hablo con las personas correspondientes que dieron prórroga para poner el rastro digno y proseguir con lo requerido así que no se va a clausurar por el momento.



Asimismo, con el rastro en buenas condiciones se evitaría el sacrificio informal, ya que en sus recorridos se ha percatado que existe alrededor de 15 casas donde operan de manera irregular e insalubre, por lo que se hará lo necesario para que esto no siga sucediendo.