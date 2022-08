Cumple presidente municipal con otra pavimentación más en la colonia San José

Fortín, Ver. – Con una aplicación correcta de los recursos para la ejecución de obras de calidad, este miércoles, el presidente municipal Gerardo Rosales Victoria, entregó una pavimentación más de concreto ciclópeo en la colonia San José en donde reafirmó su compromiso de atender el rezago social en el municipio.



Esta obra pública corresponde a la construcción con pavimento ciclópeo, banquetas y guarniciones en calle Manuel J Cluthier entre avenida Emiliano Zapata y Porfirio Díaz cuya inversión fue de 664 mil 955. 95 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM-DF).

Sabemos que el recurso no ha sido suficiente y más si no se aplica como debe de ser, hoy aunque el recurso es poco pero con el apoyo de toda esa parte técnica logramos que el dinero rinda porque aún cuando es menor que en otros momentos, nos alcanza para más’, fue parte del mensaje que emitió el alcalde Gerardo Rosales Victoria a los vecinos que participaron en esta inauguración de obra.



Por su parte, la presidenta del comité de obra, la señora Nelly Quijano, agradeció a nombre de los vecinos, la pavimentación de esta calle que tanta falta hacía puesto que a partir de ahora ya no caminarán entre el lodo y a su vez esto es una atención integral por la mejora en las luminarias.