Cumple Jorge Sisniega con la transformación y fortalecimiento de unidades médicas

Tuxpan, Ver - Con la prioridad de brindar a las familias veracruzanas atención oportuna y de calidad en unidades médicas dignas y confortables, el Director Administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Sisniega Fernández, en presencia de ciudadanos y ciudadanas, este viernes entregó completamente rehabilitados, los Centros de Salud ’Colonia Hernández Ochoa’ y ’Tierra Blanca’, en el municipio de Tuxpan.



Jorge Sisniega, resaltó que gracias al programa de fortalecimiento de infraestructura en salud, implementado por el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se han realizado inversiones históricas para intervenir y rescatar Centros de Salud y Hospitales en todo el Estado, que en administraciones anteriores permanecieron en el abandono y deteriorados.



En este sentido subrayó: ’Nosotros no venimos en este gobierno a estar inaugurando cosas vacías o cosas que no se ocupan, nosotros damos seguimiento y entregamos estas obras cuando ya están terminadas y con servicios en marcha, que todo esté funcionando perfectamente; esa es una instrucción que tenemos, y así es como trabajamos en los gobiernos de la Cuarta Transformación’.



El Director Administrativo, durante los eventos protocolarios, en dónde resaltó la presencia de trabajadores y auxiliares de salud, agradeció el acompañamiento y respaldo permanente del alcalde de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, del Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. II, Dr. Cuauhtémoc Pérez Juárez, quienes han conjuntado esfuerzos en la transformación del Sistema Estatal de Salud, fomentando ahorros y el uso correcto de los recursos públicos, con el objetivo de dar a la población tuxpeña y norte del Estado, los servicios que requieren para su bienestar.



En el Centro de Salud ’Colonia Hernández Ochoa’, el Director de la unidad, Dr. Sergio Castellanos Flores, a nombre del personal y usuarios, agradeció las gestiones de Jorge Sisniega, quien desde la Dirección Administrativa de SESVER, hizo posible la rehabilitación total en cuanto a pintura del inmueble, sala de espera, red eléctrica e iluminación, sanitarios, colocación de pantallas para promoción de la salud, así como mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados.



Mientras que, la Directora en el Centro de Salud ’Tierra Blanca’, Dra. Guadalupe Hernández Diliegros, reiteró que Jorge Sisniega atendió la solicitud para resolver las necesidades de la unidad médica, haciendo posible que fueran cubiertas acciones de rehabilitación integral del sistema eléctrico, hidráulico y sanitario, con la instalación de cisterna de agua y 4 aires acondicionados nuevos, instalación eléctrica en las áreas de inmunizaciones, medicina preventiva, cambio de unidades de cómputo, pintura interior y exterior; así como farmacia, Estimulación Temprana y consultorio de Psicología, área completamente nuevas en esta unidad.



Al término de cada uno de los eventos de entrega, Jorge Sisniega acompañado por el alcalde José Manuel Pozos, el Secretario de Finanzas, José Luis Lima, vecinos y autoridades, realizaron un recorrido en los Centros de Salud rehabilitados.