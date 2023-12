Lo de Claudio X. González y su proyecto PRI, PAN, PRD, es ya un melodrama televisivo de sufrimiento a cada paso, un culebrón donde un día le va mal y al otro también. Muestra de ello es la esperanzadora narrativa que tenían en la que aseguraron que a medida que conocieran a su candidata Xóchitl Gálvez, la brecha de 30 puntos que la separaba de la puntera Claudia Sheinbaum se iría reduciendo.



Pero ha sucedido justo al revés.



Y es que los datos de las encuestadoras revelan que de hecho, a medida que se conoce a la candidata por la cual han apostado, sus negativos superan a sus positivos, lo que provoca una baja en la intención de voto.



Las últimas encuestas de El País y de Reforma, por ejemplo, coinciden en el crecimiento del conocimiento del elector hacia las virtuales candidatas a la presidencia de la república.





A Claudia Sheinbaum la conoce el 81% de la población y por ella se dispone a votar un 61%, es decir, que 3 de cada 4 personas que la conocen le brindarían su confianza.



Pero Xóchitl Gálvez está ene l otro extremo. Del 68% que ya la conoce, apenas votaría por ella una proporción de 29%, es decir, 3 por cada 5 no le brindarían su confianza.



A Claudia aún falta que la conozcan 1 de 5 y a Xóchitl 3 de 10, pero de continuar la tendencia, la brecha no sólo no se reduciría sino que se haría más amplia, contraviniendo el postulado de que “aún faltaba que conocieran a la candidata del Frente para que se elevara su intención de voto”.