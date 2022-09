Cuestionan perfil de Secretario de Seguridad en Hidalgo

Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública en Hidalgo, goza de una acusación por agresión física y sexual hacia su entonces pareja hace 11 años, cuando ambos se encontraban adscritos a la región de Querétaro.



Derivado de que no existió sentencia para dicho caso -es decir, que un juez no dictaminó la culpabilidad o no del indiciado-, la asociación Di Ramona extendió una carta abierta hacia el gobernador del estado Julio Menchaca.