Cuenta Probosque con 54 brigadas para combatir incendios forestales

VILLA GUERRERO, Estado de México.- Distribuidos en 54 brigadas, las y los combatientes del fuego de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) del Estado de México, hacen frente a la temporada de estiaje que ha dejado en territorio estatal 624 incendios durante este año.



El Estado de México cuenta con 563 combatientes, a través del Comité Estatal del Manejo del Fuego que preside Probosque.



Se trata de personal especializado y capacitado en extinción de incendios, quienes se encargan de realizar acciones preventivas para evitar la presencia de este tipo de siniestros, hasta arriesgar su vida al enfrentar al fuego que puede dañar las áreas boscosas y también pone en riesgo a la población.



’Es una labor extenuante, es una labor patriótica, es una labor muy demandante en cuanto a esfuerzo físico, esfuerzo moral, esfuerzo emocional, entre las condiciones de baja calidad de oxígeno, cansancio, insolación, cargando la mochila con hidratantes, más la herramienta, realizando la labor propia de combate de incendios forestales’, señaló Miguel Ángel Romero Morales, Delegado Regional Forestal en Coatepec Harinas de Probosque.



Las brigadas de Probosque están divididas en nueve regiones: Jilotepec, Atlacomulco, Valle de Bravo, Tejupilco, Coatepec Harinas, Naucalpan, Texcoco, Amecameca y Toluca.



Cada brigada está conformada de 10 a 12 personas, dependiendo de la intensidad del incendio, quienes en conjunto con los voluntarios, comuneros, ejidatarios y personal de otras dependencias como la Comisión Nacional Forestal, Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil municipal, entre otros, saben que cada minuto es crucial en el combate del fuego.



’Cada hora, cada día que pasa pues son superficies afectadas, son exposición tanto de la gente voluntaria como de los mismos combatientes, para combatir el incendio’, expresó Miguel Ángel Romero.



Para cuidar de la integridad de los combatientes forestales, es necesario que los brigadistas cuenten con el equipo de protección necesario y adecuado, el cual les permite trabajar con el humo, radiación y el calor.



’Contamos con bota para trabajar en campo, pantalón de mezclilla, la camisa cien por ciento de algodón, guantes de protección, casco, los goggles.



’También utilizamos para cubrir el humo, nos protegemos con la bandana, para poder resistir más tiempo cuando el viento o el humo nos está afectando cuando entramos en el combate’, explicó Casildo Román Solórzano, Coordinador de Incendios en la Región Coatepec Harinas.



Los brigadistas de Probosque invitan a la población a cuidar de los bosques mexiquenses, principalmente en esta temporada de estiaje, por lo que exhortan a no tirar colillas o materiales inflamables en carreteras y zonas forestales; no realizar fogatas; no tirar botellas o vidrio que puedan generar el efecto lupa; no quemar pirotecnia cerca de bosques; en prácticas agrícolas realizar brechas cortafuego para evitar que el fuego se propague.