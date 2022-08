Cuenta Chimalhuacán con grupo de atención a violencia y maltrato familiar del adulto mayor

La Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, destacó que los adultos mayores son parte fundamental del cambio y transformación que se está dando en nuestro municipio.



’En coordinación con autoridades estatales, estamos llevando a cabo estas pláticas, porque en estos dos años de pandemia nos dimos cuenta que el sector más afectado fueron ustedes, pero ahora ya están de vuelta y les queremos agradecer lo mucho que nos han dado’, dijo la Munícipe.



Ante un nutrido grupo de personas de la tercera edad, reunidos en el Teatro Auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl, Flores Jiménez, dijo que se sigue trabajando en las Casas de Día, donde pueden tomar diferentes cursos, como computación.



’Nunca es tarde para aprender cosas nuevas, hay que estar actualizados en la tecnología y a la vanguardia’, agregó.



Por su parte, Fabiola Velázquez Rangel, en representación del DIFEM, señaló que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de maltrato en los entornos comunitarios, 70 por ciento de los trabajadores mayores de 60 años sufrieron maltrato y el 33.4 por ciento maltrato psicológico.



’En la pandemia hubo maltrato económico y patrimonial hacia este sector de la población, las estadísticas sobre el maltrato a la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian, porque no aceptan que están siendo maltratados, tienen temor, creen que es temporal, no quieren que su familiar vaya a la cárcel o desconocen a que autoridad dirigirse’, dijo.



Mientras que la coordinadora de Adulto Mayor del DIFEM, Karina Luna Gómez, recordó que la Ley del Adulto Mayor defiende los intereses de este sector de la población y, de igual forma, han firmado convenios con diferentes dependencias para evitar que se violen sus derechos humanos.



’Queremos que sepan que contamos con 125 grupos multidisciplinarios en todo el Estado de México, uno por cada municipio, para atenderlos las 24 horas del día, siete días a la semana; estos grupos cuentan con las áreas de atención al maltrato y violencia física y verbal, Gerontología y jurídico, aquí en Chimalhuacán hay un grupo de éstos para atenderlos a ustedes’, concluyó.