La cantina “Las Brisas” del centro Histórico es clausurada

La cantina “Lluvia de Estrellas” hoy conocida como “Las Brisas”, considerada como una de las de mayor tradición e historia en el municipio de Cuautla, y lugar en el que el 10 de marzo de 1910, durante las fiestas del segundo viernes de cuaresma, se reunieran Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos y Rafael Merino para ponerse de acuerdo para levantarse en armas al día siguiente en Villa de Ayala para dar inicio a la heroica Revolución del Sur, derivado del terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter del pasado 19 de septiembre, sufrió daños en su estructura.

Cabe mencionar que luego de que en el año 2012 se presentara una solicitud ante el Congreso del Estado para que en el marco del Bicentenario del Ataque y Rompimiento del Sitio de Cuautla de 1812, se reconociera a Cuautla con el nombramiento de Capital Histórica de Morelos, así como a sus monumentos representativos y que dejaron huella en la memoria histórica de este país y en la entidad, dicho recinto pasó a formar parte de este legado.

Aún cuando han pasado ya quince días de aquel terremoto que marcó un antes y después para la sociedad cuautlense, no se han podido determinar totalmente los daños que sufrieron las edificaciones históricas como las de “La Brisa”.

Atendiendo a un dictamen particular, además de haber recibido la visita de personal calificado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Fernando Flores Cuéllar, responsable de la edificación en mención, precisó que las autoridades municipales encabezadas por Raúl Tadeo Nava, acudieron a este lugar para precisarle que el lugar no se encontraba en condiciones para laborar, ya que ponía en riesgo la vida de los habitantes, esto al tener serios problemas en su estructura a causa del fenómeno natural del pasado 19 de septiembre. El argumento que le dieron es que no contaba con los dictámenes emitidos por el gobierno municipal, así como por el INAH y que el que se realizó de manera particular carece de sustento para determinar si puede causar algún riesgo a la población.

Agregó además que personal del INAH delegación Cuautla acudió a la histórica cantina para verificar el estado en el que se encuentra la misma, a lo cual según el encargado del establecimiento precisó que el mismo personal le notificó que existía la viabilidad de llevar a cabo trabajos de reparación en el lugar, motivo por el cual se buscó a un restaurador para que realizara los mismos.

“No hicimos una remodelación del inmueble, solo se reparó el daño que se causó en el lugar, y tal parece que el personal del ayuntamiento quiere que les muestre la documentación como si hubiera derribado el inmueble”, culminó Flores Cuéllar.