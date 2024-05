Cuauhtémoc Ochoa, el Rey Basura que quiere coronarse como Senador

Ratas, cucarachas y olores fétidos son desprendidos de bolsas de basura que se acumulan en esquinas de las calles de diferentes colonias de Pachuca, representando un problema para la salud pública. A la empresa encargada de la recolección de residuos, Pro-Faj Hidro Limpieza, poco le interesa regularizar el servicio y tiene razones de peso para creer que no tendrán inconvenientes: su contrato fue conseguido gracias a la influencia política de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, legislador por Morena que ahora busca un escaño en el Senado.



Por ello es que en 6 meses poco han mejorado su servicio pese a buscarlo al menos desde 2022. Por ello es que se saben intocables. Es más, con sus ganancias encima abonarán al financiamiento de las aspiraciones de Ochoa Fernández a la gubernatura de Hidalgo que sólo en la última década ha recibido contratos que superan los 200 millones de pesos… aunque existan contratos por poco más de 106 millones que ostentan irregularidades.



Y aunque Cuauhtémoc Ochoa ha tratado de ser cuidadoso en no revelarse públicamente como la mano detrás de este grupo de empresas (sí, son varias), cuyas oficinas centrales tienen todas las características de empresas fachada, no fue capaz de borrar todas las huellas que inequívocamente apuntan hacia él. Él es el ’Rey Basura’ y aspira a ampliar su imperio con una vieja fórmula que le ha funcionado a lo largo de los años: usar el poder político para alcanzar sus pretensiones económicas.



A continuación, el negro historial de PRO-FAJ, la mina de basura de Cuauhtémoc Ochoa.



Violencia, fuego y muerte



El pasado 30 de abril, elementos del gobierno de Puebla así como del ayuntamiento de San Andrés Cholula tuvieron un enfrentamiento con la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del Basurero, dejando como saldo a 5 agricultores heridos.



El conflicto social derivó de que los pobladores obtuvieron un estudio por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que comprobó que las aguas superficiales y subterráneas estaban siendo contaminadas por el mal manejo del vertedero, condición por la cual lo clausuraron.



Apenas un día después del cierre, trabajadores de la empresa fueron sorprendidos incendiando el predio donde se halla el antiguo vertedero, presuntamente para dejar sin opción a las autoridades. Finalmente, 3 semanas después, Profepa se puso del lado de la empresa, desalojándolos con lujo de violencia.



El macro vertedero que recibe los desperdicios de al menos 21 municipios poblanos es operado por PRO -FAJ tras una serie de irregularidades que datan desde el gobierno morenovallista. Aunque el Congreso tuvo una iniciativa para darle marcha atrás, por la inconstitucionalidad de firmar el acuerdo a 30 años, un amparo y posteriores cabildeos permitieron que continúe con su operación. En la inauguración del relleno sanitario estuvo presente Cuauhtémoc Ochoa, entonces subsecretario de la Semarnat y a la vez beneficiario controlador de la entidad en cuestión.





De hecho en 2017, aún como funcionario federal, ante el riesgo de que el basurero intermunicipal de su propiedad fuera cerrado derivado de que se detectó que no hacía una correcta separación de residuos, intervino directamente, siendo Rodrigo Riestra Piña, exfuncionario de Puebla, quien lo evidenció.



“La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inspeccionó el funcionamiento del relleno, así como la operación de la empresa y que se cumpliera con la Norma Oficial Mexicana (NOM) para que no hubiera riesgo de contaminación a los mantos freáticos. Incluso, el subsecretario de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, manifestó en la última sesión de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) que la planta es la “más exitosa” del país para la separación de los residuos”, confesó Rodrigo Riestra ante Edgar Guzmán Uribe de Ángulo 7.



Sólo 4 años después, la organización Comisión de Cuenca Presa Madín señaló directamente a PRO-FAJ de haber provocado la muerte de decenas de peces en 2021, pues los lixiviados de Tepatlaxco se incorporaron al Río San Juan, cuyas aguas incluso afectaron a la presa que abastece a municipios mexiquenses y alcaldías de la Ciudad de México



Antes, en agosto de 2023, fue clausurado de manera definitiva el relleno sanitario de Naucalpan tras la muerte de dos personas. Fue la segunda explosión reconocida por PRO-FAJ y provocó el deslizamiento de 7 millones de toneladas de residuos sólidos.





PRO-FAJ, una empresa que nació “chueca”



PRO-FAJ Hidro Limpieza es una empresa que tuvo irregularidades desde un principio, según el propio Registro Público del Comercio consultado por este medio.



Como refiere su RFC (PGF-110803-EVA), la entidad fue constituida el 3 de agosto de 2011 con la fedataria Rosario Alejandra Meza Fourzán, de Chihuahua, con más de una docena de objetos sociales que tocan prácticamente todos los ámbitos de la industria y del servicio, es decir, que se constituyó como facturera. Pero las irregularidades apenas comenzaban.



La apertura se dio con el capital mínimo (50 mil), de los cuales 34 mil estuvieron en posesión de Luis Martín García Huerta y 16 mil de Tania Samantha Siqueiros Cendón, ambos empleados. Nombraron como administrador único a María Hilen Flores Porras, informando al RPC sobre la constitución y el poder de la persona moral el 17 de agosto.



12 días después, el 29 de agosto, la fedataria inscribió que las acciones eran vendidas. Pero lo hizo de forma alevosa, para tratar de despistar, pues el documento en el que se hizo la operación fue el mismo día 3 que se constituyó la entidad y se llevó a cabo su asamblea ordinaria, es decir, que los supuestos “dueños” de la empresa, o más bien los primeros prestanombres, apenas duraron unos minutos como poseedores de PRO-FAJ, vendiendo las acciones a Adolfo Urias Martínez y a José Juan Morales Reyes de manera inmediata a la protocolización.



Luego, la entidad quedó sin ningún movimiento hasta el año 2015, que es cuando aparecería su primer prestanombres “importante”, sabiendo Ochoa que al fin haría uso del negocio maquinado desde tiempo atrás.



Y es que en asamblea extraordinaria celebrada el 29 de julio de 2015, todos los nombres mencionados que aún seguían en el cargo y/o como accionistas, renunciaron a su cargo por cuestiones de carácter personal, por lo que les fueron revocados todos los poderes y facultades, los cuales pusieron a favor de Alberto Salcedo Loza (SALA861214), entonces empresario de 28 años.



El 14 de agosto de 2019, mediante asamblea extraordinaria, PRO-FAJ tendría su último cambio ante el registro público, a saber, la remoción de Salcedo para el nombramiento de Andrey Nitgard Cruz Hernández (CUHA810612) como administrador único y a María Isabel Sánchez Sánchez como representante de la sociedad.





Los testaferros de Cuauhtémoc Ochoa y las pruebas ineludibles de su propiedad



Existen diversas versiones periodísticas que señalan a Cuauhtémoc Ochoa como el beneficiario controlador de PRO-FAJ. Hasta ahora sin embargo, no se había ahondado sobre las mismas para llegar a una conclusión que no dejara lugar a dudas.



Que Alberto Salcedo haya sido designado administrador único en agosto de 2015 no fue casualidad, pues para ese mismo 14 de septiembre sería creado el sitio grupocip.com.mx, con la intención de comenzar a posicionar a Grupo CIPA.



“CIPA” es un acrónimo de los nombres de los dueños de la entidad, en orden de importancia, dejando al último de ellos como aquel que tenía que dar la cara e incluso deshaciéndose de él en la primera oportunidad.



La “C” es de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, el impulsor del proyecto y beneficiario controlador de la sociedad. Sus raíces osoristas le llaman a ambicionar riqueza para hacerse de poder, y a buscar el poder para que la ley no alcance su riqueza.



La “I” es de María Isabel Sánchez Sánchez (SASI870902), empresaria originaria de Guadalajara, directiva de la empresa SECOI Construcciones y Servicios, misma con la que PRO-FAJ tuvo un contrato conjunto por 53 millones 876 mil 349.59 pesos para la construcción de una celda y una planta de separación en Zapopan mediante el contrato DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016.



La “P” es de Pablo Sinuhé León Castañeda, quien fuera secretario particular de Cuauhtémoc Ochoa en la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental. Fue afiliado al Partido Verde (del que Ochoa es franquiciatario en Hidalgo) en Pachuca y alguna vez contendió por una diputación local en el distrito de Huejutla bajo las siglas de Convergencia.





Finalmente la “A” es de Alberto Salcedo Loza, exlíder juvenil del PRI que después fuera docente de la Universidad Europea. Encabeza Adamant Seguridad y también está ligado con BioMerik y/o Grupo Merik, asociados estos con CIPA. También se le relaciona con Biocarsa además de haber sido administrador único de PRO-FAJ durante 4 años.