Cuauhtémoc, el infiltrado

Nuvia Mayorga, quien hasta hace unos días vituperaba a todo lo que oliera a 4T, se declaró morenista tras haber quedado en la orfandad luego de que renunciara a la bancada del PRI en el Senado.



Aunque se ha especulado que con su llegada aspiraría a algún cargo que le diera impunidad unos años más, lo cierto es que más bien su función sería la de allanar el camino para la llegada de su jefe político Miguel Ángel Osorio Chong.



No sorprende en ambos personajes el oportunismo de arrimarse a un proyecto ganador, así vaya contra sus ideales, pero falta señalar una pieza del engranaje que puso en marcha el movimiento que causará la decepción de no pocos así sea su integración mediante el Verde Ecologista.



Y se trata de la mano de Cuauhtémoc Ochoa, quien sigue demostrando que es el mandamás en el Partido Verde, por lo menos en Hidalgo, así ponga a diversos personajes a administrar el changarro.



Y es que en los hechos, su supuesta ruptura con su jefe político Osorio Chong, no es sino una narrativa para salir limpio de las conductas bien fundamentadas que lo colocan como un infiltrado en la 4T.



Como líder moral -o hasta absoluto- del PVEM en Hidalgo, provocó una ruptura en la alianza que le negó a Morena ganar la mayor parte de las alcaldías, todo ello mientras ya se decía converso y ferviente seguidor de AMLO.



No conforme, ocupó su franquicia para postularse como precandidato a la gubernatura en 2022. Sabiendo que no contaba con posibilidad alguna, se dedicó a simular mayor músculo electoral del que verdaderamente tiene, simplemente para subir su cuota en las negociaciones.



Aunque jura y perjura que su relación con Osorio Chong terminó, y de fea forma, tiene como responsable de la venta de garrafones insalubres a los que denominó “Agua del Bienestar” a Alfredo Kuri Badillo, quien junto con Miguel Osorio Vargas preside la malograda AC Más Mexicanos, misma que tenía como intención el servir de plataforma para el hijo de Osorio Chong.



Ya la cereza en el pastel es la operación, a nombre del PVEM Hidalgo, en la que se acercó a Manuel Velasco para que primeramente recibiera a Nuvia Mayorga en su partido -presunta operadora financiera de Osorio Chong- y posteriormente, evaluando la opinión pública, se le permitiera a su aún compadre integrarse a esa misma bancada.



Porque si hubiera lealtad a la Cuarta Transformación y efectivamente existiera un “rompimiento” con Miguel Ángel. Ochoa estaba en la posición de impedir la ruptura de la alianza morenista en Hidalgo en la elección de alcaldes; estaba en su poder negar la llegada al PVEM de uno de los personajes más cercanos al senador plurinominal, y por supuesto que nadie lo obligaba a darle una actividad con la cual distraerse al personaje más cercano del hijo de su supuesto “enemigo”.



Ciertamente no es el único infiltrado en la 4T, pero le están dando una posición de privilegio a alguien que no ha hecho sino apuñalar por la espalda al obradorismo. Las acciones siempre pesarán más que cualquier relato.