Cuando le conviene, Israel sí busca a la ONU

Apenas el año pasado el gobierno de Israel ignoró los señalamientos interpuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que así ha sido en los últimos años, ahora busca una sesión urgente en el Consejo de Seguridad de la ONU para condenar a Irán.



Israel ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ’para condenar inequívocamente a Irán’ por sus ataques de hoy contra el territorio israelí y los territorios que ocupa en Palestina y Siria.



El embajador Gilad Erdan dijo en su cuenta de X que esa sesión también debería servir para ’designar a la Guardia Revolucionaria iraní (cuerpo de élite militar de ese país) como organización terrorista. Una vez que Israel plantea esta petición, corresponde a uno de los miembros del Consejo plantearla formalmente a la presidencia, ocupada en este mes de manera rotatoria por Malta.



Durante años el gobierno de Israel ha ignorado las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Tan sólo en la guerra en Franja de Gaza, el gobierno de Israel decidió ignorar las peticiones del la organización, impidiendo que envíen suministros de agua y comida a los civiles y matando a varios trabajadores de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).



Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informaron que son ya cerca de 33 mil 800 los muertos por los ataques de Israel, mientras que el número de heridos supera ya los 76 mil 400, desde el pasado 7 de octubre.



’Siempre ha tenido una actitud hostil hacia la ONU sencillamente porque en la ONU hay una abrumadora mayoría de Estados que condenan sus violaciones de derechos humanos’, de acuerdo con Jaume Saura, catedrático de Derecho Internacional de la Universitat de Barcelona.



’Las mesuradas palabras del secretario general han sido la excusa perfecta para una sobrerreacción que dificulte aún más la tarea de los organismos de la ONU sobre el terreno (en particular la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos)’, señala Saura que, como Gowan, cree que ’Israel acabará cediendo a la presión internacional’.



Apenas en diciembre del 2023 el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu que su país continuará con la guerra en la Franja de Gaza ’hasta el final, hasta la victoria, hasta la destrucción de Hamás’, y lo hará a pesar de la ’presión internacional’ para un alto al fuego y para reducir el número de asesinatos de civiles palestinos.



La Asamblea General aprobó una resolución solicitando una ’tregua humanitaria’ por 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones en la primera respuesta de la ONU a las hostilidades desde el ataque de Hamás del 7 de octubre. EEUU e Israel votaron en contra. De la UE solo Austria, Croacia, República Checa y Hungría rechazaron la resolución



Tras décadas ignorando decenas de resoluciones, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, Israel ha redoblado su desafío a una organización que, una vez más, está bloqueada ante la crisis en Gaza.



El mismo año de la declaración de independencia de Israel, basada sobre una resolución no vinculante de la Asamblea General que recomendaba un plan de partición en dos Estados, la Asamblea General pidió a Israel permitir el retorno de los refugiados palestinos que lo desearan y la compensación a los que no lo hicieran. Eso, en cambio, no se cumplió nunca.