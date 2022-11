¿Cuál es la diferencia entre una emprendedora y una "neni"? el racismo y el clasismo

Para las mujeres que busquen emprender en estos tiempos se encuentran con varios obstáculos para el emprendimiento, desde el tono de piel o nivel socioeconómico, llegando a ser minimizadas en el proceso, reveló el estudio ’(Des)ventajas al emprender en México’, elaborado por Impact Hub Ciudad de México en colaboración con Meta.



Durante la pandemia en México surgió el término ’Nenis’ para referirse a las mujeres emprendedoras y comerciantes que a través de redes sociales ofrecen y venden sus productos; de acuerdo con una publicación realizad por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO) la mayoría de ellas son mujeres jóvenes —sin otra fuente de trabajo formal o que buscan un ingreso adicional—, que entregan en puntos céntricos o recurren a servicios de paquetería exprés y, en muchos casos, concretan la venta a través de métodos de pago digitales.



El término se acuñó de manera despectiva, como una burla a las técnicas de las vendedoras para simpatizar con sus clientas



El IMCO define a las emprendedoras como aquellas mujeres que trabajan por cuenta propia o emplean a otras personas



Pese a que las mujeres que venden a través de redes sociales llevan a cabo el mismo esfuerzo, organización, compromiso y disciplina que muchas emprendedoras, fueron catalogadas con este término clasista y burlón el cual ha sido utilizado por muchas personas para denigrar el trabajo que hacen muchas mujeres mexicanas.



Para Eréndira Dérbez, autora de No son micro. Machismos cotidianos, este término tuvo una connotación clasista y misógina. ’Si antes se reían de las ‘mamas luchonas’ ahora se ríen de las ‘nenis’, una cuestión que es injusta porque no hay suficientes oportunidades laborales en la pandemia y critican cosas como que se entregue en el metro’, dijo.



De acuerdo con el estudio Ventajas y Desventajas al emprender en México, que realizó Soy Emprendedor en Impact Hub Ciudad de México en colaboración con Meta, uno de los obstáculos que enfrentan las mujeres al momento de emprender inician desde su aspecto o características personales, como su tono de piel, que impactarían en el acceso a oportunidades para crecer en su negocio.



La encuesta fue realizada de manera digital a 1mil 16 personas de todo el país, en la que cuestionaron sobre su experiencia al emprender en México, si su tono de piel, nivel socioeconómico o de estudios, edad y género habían tenido algún impacto positivo o negativo, en el acceso a apoyos como financiamiento, programas públicos, incubadoras o aceleradoras, programas universitarios o bien puntos de venta.



Si bien las características personales mencionadas no deberían considerarse como determinantes para el éxito o fracaso de las empresas, en México en cierta medida los son.



Según los resultados de la encuesta, el 58.3% de los emprendedores encuestados cuyo tono de piel es oscuro y su nivel socioeconómico bajo, expresaron que el tono de piel puede convertirse en un obstáculo al momento de emprender, siendo factores negativos para el crecimiento de sus negocios.



En el estudio expresaron que además del tono de piel, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, o la región en dónde se emprende, incrementa la brecha de desigualdad. De acuerdo con el estudio, el alcance internacional en el emprendimiento se relaciona con el tono de piel claro, mientras que los emprendedores de piel morena u oscura tienen pocas posibilidades de trascender fuera de sus localidades de origen.



’En México, emprender es un privilegio, pues la mayoría de los emprendimientos son fundados por personas de tono de piel claro, con un nivel socioeconómico de origen medio-alto’, menciona la investigación.



"4 de cada 10 personas que emprenden en el país aseguran haber sido discriminados en algún momento de su trayectoria debido a su nivel de ingresos", indicaron.



El informe encontró que 6 de cada 10 emprendedores en México considera que su tono de piel ha sido determinante para que su empresa consiga financiamiento. ’Entre más oscuro es el tono de piel, menores son las opciones de conseguir liquidez’, o lo que es lo mismo, hay racismos y clasismo en el ecosistema emprendedor mexicano.



Mientras que el 61.3% de las personas que emprenden en el país son de nivel socioeconómico de origen medio o alto, lo que les ha brindado ventaja, ya que 3 de cada 10 emprendedores con un nivel socioeconómico medio-alto reconocen que su condición influyó considerablemente al momento de emprender.



De acuerdo con el estudio, las personas encuestadas consideraron un obstáculo la Clase social (70%), edad (69%), nivel de estudios (62%), género (56%) y tono de piel (48%) son algunas de las actitudes que demuestran que “el clasismo y racismos también están presentes en el emprendimiento ocasionando que las oportunidades no sean iguales para todos”, lo cual debe ser erradicado a la brevedad para cerrar la brecha de desigualdad, dijo Romero.



“El 45.8% de las personas que emprenden en México son de tono de piel claro y 61.3% son de clase social media o alta. Además, 3 de cada 10 emprendedores de clase social alta mencionan que su condición de origen es una ventaja a la hora de emprender”, agrega.



Mario Romero, director general de Impact Hub Ciudad de México, considera que “abordar los retos del emprendimiento desde la persona que emprende y no sólo desde la idea de negocio, nos da una lectura más amplia del ecosistema pues existen factores circunstanciales que verdaderamente hacen que emprender sea más fácil para unos que para otros”.



Pese a ello observaron que emprender mejoró la situación económica de las personas; el 50% de los emprendedores con un nivel socioeconómico de origen bajo pudo avanzar hacia la clase media luego de emprender. Sólo 2 de cada 10 no han logrado moverse del nivel socioeconómico bajo.Con información de SOY EMPRENDEDOR