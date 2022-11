Crisis del agua obliga a generar el marco jurídico para mitigar y resolver problemática: Max Correa

Toluca, Méx., 14 de noviembre de 2022. La crisis del agua nos obliga a coadyuvar, a generar el marco jurídico que permita tomar decisiones que mitiguen y resuelvan el problema en un corto, mediano y largo plazo, afirmó el diputado local de Morena, Max Correa Hernández, a la vez que enfatizó ’así como hemos dicho en todos los foros, el derecho humano al agua debe acompañarse por los derechos de la naturaleza, en particular de los derechos del agua’.





Al inaugurar el Foro Binacional: "Intercambio de Experiencias de Rescate de Cuerpos de Agua, Frente a la Crisis del Agua y el Cambio Climático en las Zonas Metropolitanas", agradeció la participación de los expertos quienes expondrán diversas propuestas, y destacó que es necesaria una amplia divulgación de las consecuencias de la grave contaminación que sufren los cuerpos de agua dulce, los ecosistemas y de la biodiversidad que está muriendo y está padeciendo lamentables procesos de extinción, los ríos y cuerpos de agua no deben ser lugares de descarga de desechos humanos.





El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos urgió a conocer y tomar conciencia social sobre qué condiciones tienen nuestros bosques, los diagnósticos, de los procesos de extracción de agua que se traslada hacia las ciudades, y conocer si las ciudades cuentan con sistemas de reciclaje, mantenimiento, tratamiento de aguas residuales o solo se cuenta con sistema de abastecimiento, que únicamente consiste en la lineal succión del vital líquido, desde lugares cada vez más lejanos.



El diputado Max Correa, al emitir las conclusiones refirió que de los foros en relación al tema estratégico de seguridad y soberanía que representa el tema del agua, señaló, tenemos gobiernos que no nos representan, mafias hídricas enquistadas dentro del gobierno, pese a que el Presidente de México tiene la firme convicción de defender el interés general, la mafia persiste y se resiste, mantiene inercias que afectan a la población.



El Grupo Parlamentario de Morena, es un aliado para empujar acciones de otro tipo y asumirá el compromiso.

En una transformación histórica, dijo, no puede ser tarea de un solo hombre, sino va acompañado de la acción de los pueblos, todos los ciudadanos tenemos que empujar la Transformación, no solo el Presidente, porque hay resistencias e inercias que hay que vencer desde abajo.



Ante científicos, representantes populares y sociales por la Defensa de los Cuerpos de Agua y del Derecho Humano al Agua, el legislador denunció que en la Presa Madín se padecen graves problemas de contaminación y empresas de todo tipo, agrícolas, cerveceras, entre otras, requieren el agua para sus intereses económicos.



En el foro que se realizó en el salón Benito Juárez de la Legislatura Local, el diputado del Grupo Parlamentario de Morena expuso que en el caso de la Presa Madín, el Consejo de Cuenca ha realizado importantes acciones jurídicas, administrativas y sociales para defender la vida y fomentar el saneamiento de este cuerpo de agua que abastece a los habitantes de la zona Metropolitana del Valle de México.



El diputado de Morena advirtió que la avaricia de la mafia inmobiliaria, siembra en lugar de árboles, viviendas, que no tendrán agua para que la gente subsista, esta problemática también se vive con las aguas trasnacionales, del rio Colorado, evidenciado por los ponentes que desde los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto modificaron el Tratado Binacional y los malos gobiernos renunciaron a defender la soberanía hídrica.



El legislador apuntó, ante la crisis hídrica severa que sufre el planeta, la ONU señala que hoy 2 mil millones de personas, se calcula, sufren la escasez de agua y de acuerdo con la UNESCO, el 80 por ciento de las aguas residuales de industrias y hogares, regresan a los ecosistemas sin haber sido tratadas o reutilizadas, lo que ocasiona que disminuya exponencialmente el vital líquido, necesario para realizar las actividades en el hogar y el campo, así como en las empresas.



Además de la escasez, la contaminación hídrica que generan los procesos antropogénicos que tenemos, ocasionan también que se contamine y se extinga la biodiversidad, reiteró el diputado de Tlalnepantla.



En nuestro país el Servicio Meteorológico Nacional ha dicho que el 84 % del territorio nacional, padece ya diversos grados de sequías, las cuales se intensifican día a día.



Esta realidad se presenta en todo el país y en el mundo, mencionó el legislador de la 4T.



En este Foro Binacional participaron Aida Navarro Vernech, Coordinadora de la Alianza Revive Río Colorado en California, Eduardo Espinoza del Consejo de Cuenca de la Presa Madín, Mireya Rodríguez Corona del Consejo Consultivo de la Central Campesina Cardenista, así como Rubén Mayen, Medardo Nava, Eustacio de la Cruz, Cesar Chávez, quienes compartirán experiencias, diagnósticos, análisis de esta crisis hídrica.



En su oportunidad, expertos como Eduardo Espinoza Medel, quien expuso el caso de la defensa de la Cuenca del Valle de Anáhuac, que presenta un problema de fuentes de abastecimiento de agua y lo que ha implicado el rescate de la Cuenca de la Presa Madín.



Señaló que el acuífero está sobreexplotado, se ha suscitado un ecocidio.



Y coincidió con otros exponentes para aprobar ya una nueva Ley General del Agua, porque si no la normatividad será letra muerta.



Alertó sobre el avance de las desarrolladoras en zonas verdes como en Atizapán de Zaragoza, lo que agudiza la problemática, ante la tala de bosques, que se replica en otros municipios como Naucalpan, hay vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento y perdida de nivel freático como en Tlalnepantla.



Así como conflicto de los pueblos originarios de justicia social, quienes ven pasar el agua por sus tierras y no se les dota del vital líquido.



También destacaron y exhortaron a los diputados sobre la necesidad del rescate de cuencas como la Presa Madín, Miguel Miramón habló del contexto jurídico-político de la defensa de esta cuenca.



Rubén Mayen, explicó que el bosque de agua, es una cordillera inicia en la Sierra de las Cruces y termina en la Sierra de Morelos, es la cisterna de los Valles de México, Toluca y Cuernavaca, enfatizó que se debe hacer conciencia de la importancia de la defensa del mismo.



Aida Navarro, de la Alianza Revive el Rio Colorado, al explicar el proceso Binacional, sobre la restauración de 45 hectáreas del bosque, lo que le permitirá a México almacenar agua en E.U., así como una inversión en infraestructura y destinar agua para que este afluente no muera.



Otro de los casos de la defensa del agua, Rigoberto Campos, que impactos sobre el acceso al agua, destacó hacer valer el marco jurídico y la urgencia de la nueva Ley General del Agua.



También los expertos detallaron los principales instrumentos jurídicos en defensa de los sitios sagrados.



En un ritual simbólico, el diputado Max Correa pidió perdón a los representantes de los pueblos originarios por ensuciar el agua que les debe llegar limpia y ofrecer esta agua recolectada simbólicamente y hacer un compromiso fuerte y profundo para luchar para que llegue como debe llegar.