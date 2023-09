Criminaliza titular de DDHH en Hidalgo a activistas y reporteros en entrevista

Ana Karen Parra Bonilla, titular de Derechos Humanos en Hidalgo, criminalizó las expresiones de activistas y hasta el actuar de los reporteros, pues en aquella célebre presentación de su informe de actividades donde salió corriendo, no se le ocurrió dar mejor respuesta que decir que huyó ’para garantizar su integridad’.



’Yo no me detuve a platicar ni con tus colegas de los medios de comunicación, ni a escuchar a las personas que estaban manifestándose porque el espacio no era seguro, no había las condiciones de seguridad’, expresó en una entrevista concedida a Effetá.



En su explicación, argumentó que se sintió vulnerable, que fue la mejor manera de enfrentar una confrontación y que ha tenido que interponer una denuncia ante la Procuraduría para salvaguardar su integridad.



Más adelante se excusó diciendo que tampoco había seguridad para los manifestantes ni para los medios de comunicación.

Su declaración sin embargo, es igual de discordante que sus declaraciones patrimoniales presentadas ante distintas autoridades donde aseguró contar con un grado académico que no tiene y que este medio evidenció .



Primero porque en el recinto legislativo, a nadie más interesó asistir que los mismos empleados de la CNDHEH, los del Congreso, activistas y medios de comunicación, pues la entrada estuvo “controlada”.



Lo anterior quiere decir que a quienes acusa como presuntos responsables de atentar contra su integridad son a los arriba mencionados.



Y segundo porque si manifestó que también buscaba condiciones de seguridad para activistas y reporteros, lo anterior significa que entonces las agresiones vendrían o de personal del Congreso o de personal a su cargo.



Más bien parece que con tal de salir del paso de una actitud tan lamentable que quedó captada por los lentes de diversas cámaras, recurrió a la “estrategia” de victimizarse e incluso a la bajeza de señalar a otros como presuntos agresores.



No sólo le faltan capacidades profesionales -por algo tiene a las activistas encima-, aptitudes académicas y honestidad -mintió en cuanto a su formación-, sino que le faltan tablas para desempeñar el encargo depositado por los legisladores.



ATIZOS



Uno a uno han venido cayendo los presuntos implicados en diversos escándalos de desvíos ventilados por este medio como lo fueron los involucrados en las investigaciones de Lavanderías de contratos en Hidalgo así como en las que refieren el Banco Accendo. Aún faltan varios de los señalados y aún faltan trabajos periodísticos que dar a conocer por este medio sobre estos escándalos de corrupción.