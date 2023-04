Creyó Bimbo que como en México, podía no pagar horas extra en USA y son demandados

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presenta recurso para desestimar contrademanda de Bimbo luego de que dicha empresa se ha negado a pagar horas extras a sus trabajadores, pues creyeron que podían manipular la Ley a su favor como sucede en México.



La dependencia laboral de Estados Unidos señaló que, de acuerdo con la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés), no permite que empleadores hagan valer reclamos contra sus trabajadores que busquen que se les pague salarios atrasados.



’Las empresas utilizan reconvenciones como esta para eludir los requisitos de la Ley de Normas Laborales Justas. Estas empresas quieren tener las dos cosas: quieren los beneficios de no pagar los salarios de horas extras y, si un Tribunal dice que deben pagar según la FLSA, quieren que sus empleados les reembolsen sus propias violaciones de la Ley. Eso simplemente no está permitido’, señala Seema Nanda, Procuradora de Trabajo, en un comunicado difundido por el Departamento de Trabajo estadounidense.



También refirió que, con este pleito legal, ’está en juego la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos en virtud de la FLSA’ sin temor a que sus empleadores los contrarresten.



Para dicha medida, el Departamento de Trabajo solicitó a una Corte federal en Vermont que le permita intervenir en la disputa legal y frene la contrademanda realizada por la empresa de origen mexicano.



En octubre de 2022, operadores de distribución de Bimbo Bakeries USA Inc. y Bimbo Foods Bakeries Distribution LLC habían presentado una demanda en el que alegaban que fueron clasificados como contratistas independientes, hecho erróneo, por lo que así, la empresa de alimentos no les ha pagado horas extras a sus repartidores.



Ambas empresas pertenecen a Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., compañía mexicana cuya filial en Estados Unidos opera más de 50 lugares de fabricación en dicho país, contando con más de 11 mil rutas de distribución para entregar productos horneados bajo más de una docena de marcas.