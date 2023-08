¿Creíste en mapa que confundía a Querétaro y Guanajuato? no es de libros de la SEP

En los últimos días ha circulado en redes sociales una fake sobre un mapa de México el cual muestra que las entidades de Guanajuato y Querétaro se encuentran mal ubicadas en el mapa y que la imagen se encontraba en los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



El mapa en cuestión es parte del libro "La Entidad donde vivo" correspondiente al Estado de México, publicado en 2022 por la SEP y destinado a niños de tercer grado de primaria. En dicho mapa, efectivamente se muestra de manera errónea la ubicación de Guanajuato y Querétaro.



A pesar de esta aclaración, se ha atribuido incorrectamente este error a los nuevos libros de texto emitidos por la SEP, y ha sido utilizado como crítica hacia su contenido.



En las últimas semanas, diversos especialistas han señalado los errores en el contenido de los libros de texto gratuitos de la SEP, lo cual ha llevado a que los gobiernos de cuatro entidades decidan no distribuirlos.



El material didáctico fue dado a conocer por la SEP el pasado 8 de agosto. Sin embargo, algunos libros se filtraron antes de su lanzamiento y comenzaron a circular imágenes que supuestamente mostraban el contenido erróneo. Es importante destacar que en algunos casos, lo difundido era falso y no correspondía con la información real que se encuentra en los libros de texto gratuitos. Se utilizó contenido de ediciones de otros estados e incluso de otros países.



En redes sociales, se compartió una imagen con una ilustración que muestra genitales. Sin embargo, es importante mencionar que esta ilustración no aparece en los libros de texto gratuitos de la SEP. Según El Sabueso, la imagen corresponde a una publicada en 2016 en España por la organización Chrysallis Euskal Herria.



De acuerdo con una publicación de Grupo Fórmula, el contenido de los libros de texto y en el de segundo grado "Nuestros saberes" se menciona que los órganos sexuales externos son las partes del cuerpo que indican el sexo de una persona, es decir si es hombre o mujer y viene una ilustración para ejemplificarlo. Conforme los estudiantes avancen de grado, la información sobre los órganos sexuales y las imágenes que se usan para explicarlos son más detallados y aportan mayor información.



En las redes sociales también ha circulado una imagen que se atribuye a los libros de texto de la SEP y hace referencia a "la marcha fifí". Sin embargo, quiero aclarar que esta información también es falsa, ya que dicha imagen corresponde a un libro de nivel medio superior que circuló en Puebla en 2020.



Es importante mencionar que la SEP no tiene ninguna injerencia en la elaboración, impresión ni distribución de los libros de texto de bachillerato. Por lo tanto, el tema de las marchas o manifestaciones no se aborda en los libros de texto de la SEP. Sin embargo, sí se abordan las protestas que se realizan cada 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, y se legitima la lucha de las mujeres contra la violencia de género en México.Con información de RADIO FÓRMULA | ANIMAL POLÍTICO