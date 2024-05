Creció Máynez quitando puntos a Claudia

De acuerdo con el sitio Polls.mx, agregadora de encuestas que ha analizado más de medio millar de estudios demoscópicos para el presente proceso electoral, el crecimiento de Movimiento Ciudadano en las preferencias ha sido a costa de Morena y de sus aliados, revelan los datos.



Observando los cambios en las preferencias a lo largo del tiempo, resulta que en los dos últimos años las del PRIAN se han mantenido prácticamente inamovibles. Comenzaron con 28 puntos, en su punto máximo, ya con Xóchitl como candidata, llegaron hasta los 35, y ahora mantienen 32%.







El crecimiento de Máynez comenzó prácticamente el 1 de marzo de este año.



Y es que de contar con 4 puntos de preferencias, actualmente ostenta 12, ganando 8. Dado que Morena perdió 10 puntos en ese mismo periodo, los restantes 2 fueron captados por el PRIAN.



Con lo anterior se aprecia que el candidato Máynez se ha alimentado prácticamente de los votos de Morena, esto es, que incluso si en un hipotético declinara a favor de Xóchitl, como quiere el PRIAN, en realidad dichos votos regresarían, en su mayoría, a Morena, llevando la abultada ventaja de 23 puntos actuales, a alrededor de los 30 nuevamente, como más o menos se mantuvieron antes de que MC designara al sucesor de la candidatura que dejó Samuel García.



La razón es sencilla. Si bien una fracción del electorado decidió ya no seguir apoyando a Morena según las encuestas, tampoco se sienten identificados con el PRIAN, condición por la que apoyan a MC. Si dicha opción desapareciera, no significa que sean captados por el PRIAN, en todo caso, en su mayoría, o regresan a Morena o bien no irían a votar.