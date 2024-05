Creció economía mexicana 8% anual en último trimestre de 2023

El Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral presentó un incremento del 8% anual durante el cuatro trimestre de 2023, alcanzando más de 33 billones de pesos corrientes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



De acuerdo con un informe del Inegi, el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía mexicana durante el último trimestre de 2023 fue de 33 billones 288 mil 587 millones de pesos corrientes, lo que representa un incremento del ocho por ciento a tasa anual.



En el desglosado, el PIB por el método de ingreso se compuso del 39.5 por ciento de excedente bruto de operación (13.1 billones de pesos); del 30.9 por ciento de la remuneración de los asalariados (10.3 billones de pesos). Del 22.3 por ciento del ingreso mixto bruto (7.4 billones de pesos); y del 7.4 por ciento de los impuestos sobre la producción y las importaciones (2.5 billones de pesos).



Por el otro lado, el PIB por el método del gasto en el último trimestre del año pasado fue de 27 billones 091 mil 630 millones de consumo final; 11 billones 592 mil 350 millones de exportación de bienes y servicios; ocho billones 201 mil 240 millones de formación bruta de capital; y 111 mil 865 millones de variación de existencias por tipo de activo e indemnizaciones de reaseguro no de vida.



Asimismo, los componentes que mostraron crecimientos a comparación del cuarto trimestre de 2022 fueron: primas netas de reaseguros no de vida, con 42 por ciento; formación bruta de capital fijo, 17.6 por ciento; indemnizaciones de reaseguros no de vida, 11.8 por ciento; primas netas de reaseguros no de vida, 11.6 por ciento; y consumo final, 7.6 por ciento.



Por otro lado, los componentes que registraron disminuciones anuales fueron: adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos con 67.6 por ciento; importaciones de bienes y servicios, 11.2 por ciento; y exportaciones de bienes y servicios, 7.8 por ciento.