Para el mes de noviembre, crecieron las preferencias electorales hacia el precandidato por Movimiento Ciudadano, Samuel García, acercándose aún más al segundo lugar el cual lo ocupa la candidata por Frente Amplio Por México, Xóchitl Gálvez.



Según la encuestadora Parametría, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mantiene su liderazgo en las preferencias electorales para los comicios del próximo año. A pesar de que ha habido un ligero ajuste en las preferencias de voto, el sondeo más reciente muestra que Sheinbaum conserva una considerable ventaja sobre su principal rival, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.



Según la encuesta realizada por la empresa Parametría durante noviembre de este año, Sheinbaum cuenta con un 60 por ciento de apoyo, lo que representa una considerable ventaja sobre su principal rival, Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata del Frente Amplio por México, quien cuenta con el 17 por ciento de respaldo.



En tercer lugar se encuentra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, abanderando el partido Movimiento Ciudadano (MC), con el 9 por ciento del respaldo y posteriormente como candidato independiente se encuentra Eduardo Verástegui con 4%. Además, un 10 por ciento no ha expresado una preferencia de voto, distribuida de la siguiente manera: 4 por ciento por ninguno, 4 por ciento no sabe, y 2 por ciento no contestó.



La encuesta de Parametría se basó en sondeos a mil 600 personas, con un margen de error entre el 2.4 y 3.5 puntos porcentuales, para realizar este estudio sobre las preferencias electorales en México.