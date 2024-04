Crece la brecha entre Claudia y el PRIAN: Mitofsky

En cada elección, local o nacional, y por lo menos en las últimas dos décadas, Consulta Mitofsky ha ’castigado’ en sus consultas a las fórmulas en su momento identificadas con la izquierda. Pese a ello, han tenido que reconocer que la propuesta de Claudio X. González no terminó por cuajar y ahora va abajo en 28 puntos, cuando hace un mes sólo eran 26.



Es así que poco más de un mes de terminar el periodo de campañas no hay esperanza alguna de que la derecha, representada en su candidata Xóchitl Gálvez, tenga la mínima posibilidad de alcanzar a la puntera Claudia Sheinbaum; es más, en este momento el PRIAN está más cerca de Máynez que de Claudia, lo que reflejaría su fracaso en la contienda electoral, donde ahora mismo deberá buscar obtener al menos más del 33.4% de los legisladores para impedir que Morena y MC sean capaces de hacer reformas constitucionales con ellos como meros espectadores.









Con lo anterior además se rompió una tendencia de 3 meses disminuyendo la brecha, variación que pese a ser mínima e insuficiente para hacer soñar a la derecha, al menos era constante y sostenida. Hoy ya no pueden afirmar eso, razón por la cual no sólo pierden por una diferencia notable, sino que encima no saben si será incluso mayor el día que se den las elecciones, cuando anteriormente daban por sentado que al menos sería unos puntos inferior a como señalaran las encuestas.



La misma encuesta de encuestas de CNN, en su previsión, le da a Xóchitl menos del 2% de oportunidad de victoria y a Claudia con más del 98%.