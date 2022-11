Crearemos una ’Comisión de la Pirotecnia’, para impulsar políticas desde el Senado: Delfina Gómez

Tultepec, Estado de México.- La lucha por la transformación del Estado de México no puede quedarse a mitad del camino, señaló la senadora Delfina Gómez Álvarez, ante habitantes de Tultepec durante las visitas que realiza a diferentes municipios de la entidad para escuchar las necesidades ciudadanas e impulsar propuestas desde el Senado.



’A aquellos que ya fallecieron y que se quedaron con la esperanza de ver un cambio en el Estado de México, no hay mejor manera de agradecerles que continuando con esa lucha hasta alcanzar la justicia social que las y los mexiquenses merecen. Y haremos esa tarea desde la posición que nos toca, en mi caso desde el Senado’, afirmó la maestra Delfina Gómez.



Para ello, destacó la presencia de todas y todos para sumar ideas, en particular a los jóvenes y las mujeres del estado, a quienes dijo ’hay que darles la confianza’.



’Cuando el licenciado Horacio (Duarte) y el doctor Higinio (Martínez) me invitaron a participar yo no me la creía, pero algo vieron en mí y vean hasta dónde hemos llegado, pero no hemos llegado hasta aquí por una persona, lo hemos hecho en equipo, por eso agradezco a todas y todos los habitantes de Tultepec que están aquí compartiendo sus ideas’, destacó Delfina Gómez.



La maestra agradeció la presencia de Horacio Duarte Olivares, del alcalde de Tultepec Sergio Luna; las y los síndicos y regidores, Sandra Fragoso, Mario Aguilar, Dolores Colunga, Armando Cervantes, Fernanda López, Josefina y Cristhian Solórzano, a quienes invitó a seguir escuchando a las y los ciudadanos y luchando con propuestas que permitan al pueblo mexiquense levantarse del rezago y el abandono en el que está.



’El alcalde Sergio Luna siempre pide por su gente, y atendiendo que la pirotecnia es una actividad prioritaria en el municipio, crearemos una Comisión de la Pirotecnia a fin de enlistar qué políticas podemos impulsar desde el Senado para apoyar a la comunidad’, explicó Delfina Gómez.



Asimismo, la senadora por el Estado de México recibió propuestas para empujar la construcción de infraestructura carretera sin peaje alrededor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que no sólo beneficiaría a Tultepec, también a otros municipios mexiquenses como Jaltenco, Tonanitla y Nextlalpan.