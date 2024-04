Crean deep fakes en campañas de Hidalgo usando Inteligencia Artificial

Aunque las fake news no son nada nuevo y llevan años circulando en las redes sociales para incidir en diversos temas de la sociedad hidalguense, los engañadores profesionales han recurrido ahora a diversas herramientas tecnológicas para que el bulo sea más difícil de detectar, consiguiendo así el propósito de sorprender a las audiencias menos versadas en el tema.



Es así que en esta ocasión apareció un video difundido en la página El Diario Noticias que hace uso de inteligencia artificial primero para simular la voz de uno de los colaboradores o del mismo presentador Carlos Loret, y después para rellenar un audio que habría sido fragmentado anteriormente, esto es, que a una voz existente le crean ’conexiones’ que darían sentido a frases inconexas para que terminen afirmando algo que no se expresó realmente.



Fue con un detector de voz generada por IA que se corroboró la presencia de fragmentos con dichas características tecnológicas, pues la probabilidad superó el 50% en algunas frases del video, si bien para hacer un estudio más exhaustivo se requiere de una plataforma de membresía.





Y es que de entrada se sabía que era una fake al usar el logo de LatinUs para un video que nunca fue compartido por dicha agencia, mismo que después se compartió en una página denominada “lapolakamx”, la cual presenta todas las características de aquellas que son empleadas para realizar campañas negras en épocas electorales.



La pobre narrativa del video y sus afirmaciones sin pruebas, si bien sí que podrían pasar por LatinUs, poseen menor calidad.





LA DEEP FAKE



En el video compartido el pasado 9 de abril, se asegura estar en posesión de un audio en el que Damián Sosa, hermano del líder de Grupo Universidad Gerardo, reconoce haber desembolsado 60 millones de pesos para hacerse de la “franquicia” del PT en Hidalgo.

Pero el audio es falso como lo es también que haya sido difundido por el medio de Roberto Madrazo.



A diferencia de las fake news de toda la vida, mismas que aunque se han ido refinando con el tiempo aún se aprecian burdas desde la primera lectura, en este caso en particular, se trata de una deep fake, que es el término referido para aquellos engaños que requieren de herramientas tecnológicas especializadas para su detección, las cuales además, avanzan de manera más lenta que aquellas que las generan.



Porque como se dijo, según la herramienta, partes del audio son efectivamente humanas mientras que sólo en algunas conexiones, la probabilidad de que fuera voz generada por IA superó el umbral del 50%, lo que quiere decir que el audio fue editado para cambiar el sentido de las oraciones y que además no podría ser distinguido por el oído humano.



Este tipo de fakes no sólo pretenderían engañar a la población en general, sino que sería relativamente sencillo que otro medio las retome dándolas por ciertas dado que en apariencia son reales.



Tampoco ayuda que en el caso de esta deep fake se haya hablado de la “Sosa Nostra”, pues es un grupo porril que lleva enquistado 4 décadas en la UAEH y cuyos abusos dentro de su misma comunidad siguen a la orden del día, como la última vez que por órdenes del rector, consejo estudiantil, docentes y administrativos agredieron a alumnos de la misma institución sin que hubiera consecuencia alguna para los responsables.