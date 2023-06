Crean nuevo grupo de la tercera edad en San Bernardino Texcoco

Oswald Omar Galicia Galán primer delegado de la comunidad de San Bernardino, Texcoco, anunció la creación del nuevo grupo de la tercera edad ’ Bello Atardecer’, el cual consta de 24 adultos mayores originarios de este poblado y que cuentan con 60 años y más.



La agrupación estará encabezada por el sexagenario José Guadalupe Avilez Martínez, y tendrán actividades todos los martes de diez a una de la tarde, en el salón de usos múltiples ubicado en la Unidad Deportiva de San Bernardino, Texcoco.



En este grupo podrás encontrar diversas actividades como taller de pintura, clases de baile, manualidades, recreación, caminatas, excursiones y charlas a cargo de la maestra Isela Trejo quien es licenciada en Trabajo Social.





Por ello, añadió que ’ Bello Atardecer, no tiene ideologías políticas, la única pretensión es la convivencia como personas libres y despiertas. De igual forma, Galicia Galán solicitó a los integrantes de este nuevo grupo, a fortalecer a San Bernardino con su ejemplo, con valores y principios tan sencillos y valiosos como el saludo entre vecinos, por ello destacó que podrán contar con su apoyo sin importar que en dos años terminará su gestión.

Durante el mensaje de reflexión por parte del seminarista al grupo ’ Bello Atardecer’, resaltó que hay gente que ya no quiere vivir, porque ya no le encuentra amor a la vida y que sin importa la edad lo que vale es el entusiasmo.



El religioso, con una breve oración bendijo el lugar, rociando agua bendita a todos los presentes, al techo, piso, ventanas y paredes las cuales comentó, ’escucharán y mirarán las actividades recreativas para bien de cada uno de ustedes y de nuestro prójimo’.



Por último, expresó que si nosotros no tenemos cosas materiales que dar y después de haber sobrevivido a la pandemia de Covid 19, lo más importante es dar alegría , un abrazo, un saludo y una sonrisa.