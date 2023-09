Crea Ebrard movimiento que se encuentra prohibido por estatutos de Morena; sería expulsado

Aunque bien continúa siendo parte del partido de Morena, Marcelo Ebrard ya está creando un movimiento, a través de una asociación civil llamada El camino de México con el fin buscar hacerle competencia a Claudia Sheinbaum, quien ganó en la encuesta interna para ser candidata presidencial por Morena.



El exaspirante a la candidatura presidencial de Morena se reunió ayer con diputados, presidentes municipales y exfuncionarios que lo respaldan. Durante esta reunión, anunció la creación de una asociación civil llamada "El Camino de México" y nombró a siete representantes. Cinco de ellos serán responsables de cada una de las circunscripciones electorales, y los otros dos estarán a cargo de los estados con mayor población.



Los representantes designados son los siguientes: Carlos Candelaria para la circunscripción 1, Adela Muñiz para la circunscripción 2, Luz María Rodríguez para la circunscripción 3, Jorge Corichi para la circunscripción 4 y Luis Salomón para la circunscripción 5. Asimismo, Jesús Valdés será el encargado de la Ciudad de México, Alberto Esteva se ocupará del Estado de México, y Fernando Aboitiz será el coordinador de las giras.



En una entrevista con Forbes México, Carlos Candelaria, quien estará a cargo de organizar a los simpatizantes de Marcelo Ebrard en el noroeste de México, explicó que a partir del 20 de septiembre comenzarán los recorridos por el país. Estos recorridos tienen como objetivo realizar asambleas para informar a la población sobre la asociación civil "El Camino de México". Aquellas personas que deseen unirse a esta asociación deberán firmar un acuerdo para formar parte de ella.



’Estaremos haciendo diversas asambleas. En mi caso, en la primera circunscripción, haciendo diversas asambleas, platicando sobe la agrupación y el proyecto de Marcelo y quien quiera estar con nosotros estará firmando ahí que quiere ser parte de la agrupación. Es lo que haremos, recorrer los estados, los municipios y las principales ciudades, como lo hicimos antes de la encuesta (de Morena)’, dijo.



Sin embargo, es importante señalar que el llamado del excanciller a "formalizar" un "movimiento político nacional" no cumple con las reglas del partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y reconocidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que provocaría su posible expulsión del partido.



Según el Artículo 3, inciso G, de dichas reglas, no está permitido establecer oficialmente un nuevo movimiento político dentro del partido. Esto implica que la creación de la asociación civil anunciada por el exaspirante a la candidatura presidencial de Morena podría generar conflictos con las normas y reglamentos del partido.



’La afiliación (a Morena) será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general’.



En sus estatutos, Morena prohíbe la existencia de acciones, corrientes o grupos que puedan comprometer la soberanía del partido, como una medida para evitar situaciones similares a las que afectaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual provienen Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Al mismo tiempo que promueve su reciente asociación civil, demandó, a Morena que atienda sus quejas sobre supuestas irregularidades e intervención de autoridades en el proceso interno en el que ganó Claudia Sheinbaum para ser la próxima candidata presidencial o si no renunciará a las filas de partido guinda.



A su reclamo se unió el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Institucional (PRI) Alejandro Moreno, así como la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez quienes reclamaron la integridad de los procedimientos y apoyaron a Marcelo pese a ser ambos de los partidos opositores.



’Por lo visto el proceso de Morena resultó peor de lo que se esperaba: tramposo, violento y fraudulento ¡Es un circo y una farsa! Son incapaces e ineptos, no pueden llevar un proceso interno en paz. No tienen calidad moral para hablar en nombre del pueblo, cuando ni a sus propios militantes respetan’, escribió en su cuenta de X @alitomorenoc.



'¡Marcelo, aguanta, el pueblo se levanta! (...) Que lo escuchen, que escuchen a Marcelo. Es justo que lo escuchen. Yo apoyo a Marcelo', expresó Gálvez ante los medios de comunicación.