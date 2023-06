Convocan a cocineros tradicionales y restaurantes a participar en el 2º Festival de la Flor de Izote

Córdoba, Ver., (08 de mayo de 2023).- Con la intención de posicionar la Flor de Izote, como un ingrediente en la gastronomía de Córdoba, la Dirección de Desarrollo Económico invita a las y los cocineros tradicionales y restaurantes a participar en la segunda edición del Festival de la Flor de Izote a realizarse el domingo 4 de junio en la Ex Hacienda Toxpan.



En representación del presidente municipal, Juan Martínez Flores, la síndica única, Vania López González, indicó que a través de este festival se busca incentivar al desarrollo económico, a la vez de fortalecer la conservación de la flor en las comunidades del municipio.



Durante rueda de prensa, la directora de Desarrollo Económico, María del Rocío Jiménez Yunes, mencionó que este concurso de gastronomía de temporada permitirá la atracción del turismo regional y estatal, brindando a los productores de las comunidades un ingreso mayor y valor a su producto, a la vez de darle la difusión y preservación del mismo. El concurso establece dos categorías: ’Cocina Tradicional’ y ’Cocina de Fusión’; donde un jurado conformado por tres expertos evaluará los platillos, tomando en cuenta: sabor, olor, textura, presentación, creatividad y complejidad (técnica).



Por su parte, el jefe de Programas e Inversiones del Ayuntamiento de Córdoba, Óscar Gasperín González, detalló que, los interesados deberán inscribirse vía WhatsApp al 271 139 3098, por correo electrónico a pi@cordoba.gob.mx, o de manera física en las oficinas de Desarrollo Económico ubicada en el edificio Plaza Jardín, tercer piso; donde deberán enviar su receta. La convocatoria da apertura a 50 participantes, no obstante, en caso de contar con más interesados, se procederá a una preselección, a fin de cumplir con el cupo que emite los lineamientos del concurso.



Los ganadores del concurso tendrán como premio certificado, 3 mil pesos para el primer lugar, además de un trofeo; dos mil pesos para el segundo y mil para el tercer lugar, mientras que los participantes recibirán un reconocimiento.



Finalmente, los Regidores Daniel Vázquez Hernández, de la comisión de Fomento Agropecuario y Erick Gasca Morales, quien preside la comisión de Desarrollo Económico, dijeron que esperan una mayor atracción turística con el fin de dar identidad a los platillos gastronómicos a base de este ingrediente, que la gente de la zona rural se encarga de cultivar y cosechar, además que los restaurantes ofrezcan platillos con flor de izote.



El 2º Festival de la Flor de Izote, iniciará a partir de 8:30 de la mañana con una carrera deportiva familiar que tendrá como punto de salida y llegada la Ex Hacienda Toxpan; a la vez; habrá presentaciones culturales, exposiciones, el concurso gastronómico, venta de productos del campo del Mercadito Verde, stands de comida y bebidas, así como la presentación del Primer Recetario que conforma 47 platillos de la primera edición.