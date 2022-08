Conviene a consejeros de Morena Hidalgo unirse contra el Grupo Universidad (TABLAS)

Fueron electos los 70 consejeros de Morena en Hidalgo. Como era de esperarse, todos obedecen a diversos grupos y de entre ellos serán electos los 7 funcionarios que integren el Consejo Estatal, condición por la que en este momento se encuentran haciendo números para conocer de las alianzas que necesitan para salir beneficiados del proceso.



Dentro de las estrategias sin embargo, hay un solo escenario que beneficia a la mayoría de los grupos y este es, unirse CONTRA el Grupo Universidad, para lo cual desmenuzaremos todos y cada uno de ellos para así demostrarlo.

Las reglas del juego



Tras un análisis realizado por José Sandoval de Acento sobre los perfiles electos en todos y cada uno de los distritos, pudo conocerse que el grupo del Gobernador Electo (JMS) obtuvo 32 consejeros, el Grupo Universidad (GU) 20, los vinculados a la actual estructura (COTS) 12 y finalmente 6 de ellos que están vinculados a Alcaldes (que se juntaron en un mismo grupo para mayor practicidad).



Señalar que el Comité Estatal, integrado por 7 perfiles, será electo por votación de cada uno de los 70 consejeros, mismo que tiene derecho a emitir dos sufragios para igual número de personas, asamblea que será celebrada a mediados de este mes (a menos que resulten cambios por impugnaciones).







El escenario de la Decisión y negociación política



Un probable escenario es sentar a cada uno de los representantes de los diversos grupos y a partir de allí acordar los lugares que ocuparán cada uno de los espacios.



Pero este escenario es poco eficiente por dos condiciones.



La primera, que tres de los cuatro grupos estarían subrepresentados y uno más sobrerrepresentado, lo que ya de por sí implica jaloneos.



Más importante es la segunda razón, y esta es, que la segunda fuerza al interior de Morena, en este caso el Grupo Universidad, podría exigir que uno de los dos espacios que le corresponden esté dentro de las primeras tres posiciones, lo que perjudicaría a la primera fuerza, que es el grupo identificado con el Gobernador Electo.

Es por lo anterior que se realizó una evaluación de los distintos escenarios, identificando las ventajas y desventajas para cada grupo, bajo el supuesto de que voten en bloque (según les sea instruido), de que actuarán conforme su propia conveniencia, y en el entendido de que las 7 posiciones ostentan una importancia jerárquica relativa (los primeros tres lugares son los más deseados, aunado a que siempre buscarán una mayor cantidad de espacios así como una mejor posición de los mismos).



El escenario sin alianzas



Existe un escenario de competencia donde cada uno de los 4 grupos obre según su propia conveniencia y no realicen alianza alguna con otro grupo.

Bajo esa circunstancia, el de JMS no necesita buscar una mayoría absoluta en los votos, sino simplemente ser el participante que más tenga entre los competidores, pues cada voto cuenta y ninguno querrá desperdiciarlo.



Es así que tan solo necesitarían de 21 votos para asegurar un lugar y ello lo harían para las primeras tres posiciones. El GU no desperdiciaría votos en estos espacios (los tienen perdidos de antemano) y lo más eficiente sería la 4ta y 5ta posición (mientras más cerca del 1 estén, mejor). Finalmente los COTS se quedarían con 2 espacios, dejando al de los Alcaldes con cero.



NOTA: Aunque cada uno pueda emitir dos votos, no puede hacerlo por la misma persona.



Sin embargo en la búsqueda de maximizar su beneficio, lo más seguro es que se dé la condición de hacer alianzas políticas, principalmente porque el GU, aunque en todos ellos obtiene como mínimo dos espacios, está motivado a obtener una mejor “ganancia” que si se hubiera dado una negociación política, aunado a que los alcaldes también buscan tener al menos un espacio.



Resumen del escenario: Gana JMS las tres 3 primeras posiciones, el GU se queda sin 1 de las primeras tres posiciones, los COTS ganan 1 espacio adicional y los Alcaldes pierden 1 espacio. La probabilidad de que ocurra dado los pocos incentivos de la mayoría de los actores, es poca, pues dos ganan y dos pierden.



Escenario conveniente al GU y a los COTS



Existe una estrategia que pueden adoptar el GU y los COTs para maximizar su beneficio y este es, aliarse en contra de la alianza JMS-Alcaldes.

Bajo dicha estrategia, la alianza GU y COTs obtendrían, como máximo 32 votos, por lo que para asegurar los mejores espacios, deberán garantizar 33 votos para asegurarse un lugar JMS y Alcaldes. Decir que aquí los alcaldes se alían con JMS independientemente de no generar un conflicto con el gobernador electo, porque dentro del mismo partido es mejor estar del lado del grupo que conserva las posiciones 1 y 2 que desperdiciar su voto aún si no ganan un espacio.



Resumen: El grupo de JMS pierde 1 espacio, el GU gana 1 y entra dentro de los primeros 3, en tanto los COTS se mantienen con 2 pero en mejor ubicación, resultando dos grupos “ganadores” y dos “perdedores”, habiendo poca motivación para que ocurra.



Escenario Todos contra JMS



Si aliándose dos grupos contra el grupo del gobernador electo existe una “victoria”, al menos para los implicados, ¿sería esta más abultada si todos se aliaran contra Menchaca? La respuesta es no.

Si 3 de los 4 grupos se aliaran contra el de mayor representatividad, solamente obtendrían 2 espacios -en la mejor posición- en lugar de 5, aunado a que ambos serían acaparados por el GU. Incluso si para fraguar esta alianza cedieran los universitarios 1 a los COTs -el segundo-, el grupo de Alcaldes no tiene incentivo alguno para aliarse con ellos, pues seguiría sin un lugar de representación. Decir también que si las decisiones se toman de forma colegiada, aún teniendo los consejeros más importantes, tendrían a la mayoría en contra.



Resumen: Pierden 3 de los 4 grupos, ganando únicamente el GU y de forma relativa, pues si bien encabezarían el Consejo, encima tendrían minoría en el colegiado.



Escenario GU y Alcaldes



El grupo de Alcaldes tampoco tiene incentivos para formar una alianza con el GU.

Si el GU se alía con los alcaldes, al grupo de JMS -con o sin COTs- le obligan a que para asegurar los primeros dos lugares garantice 27 votos. Bajo ese escenario, las posiciones 3 y 4 recaerían en el GU, pues el máximo de sufragios que dicha alianza podría tener son 22, obligando ahora al GU a tener 23 para cada uno de esos espacios. En ese tenor, dados los votos que quedan, con o sin alianza COTs podrían obtener los espacios 5 y 6, presentando una ligera mejora en posición, aunque a cambio, el grupo de JMS perdería uno de los tres primeros lugares y nuevamente Alcaldes se quedaría en cero.



Resumen: Pierden JMS y Alcaldes, el primero en una de sus posiciones y el segundo porque sigue sin tener un solo espacio. El GU gana en posición pero se queda como minoría ante el Consejo mientras que COTs gana una posición para cada uno de sus espacios. Nuevamente “ganan” dos a cambio de la “derrota” de dos, no siendo un incentivo suficiente para adoptar esta estrategia.



Escenario JMS y GU



¿Tiene algún incentivo el grupo de JMS para aliarse con el GU? La respuesta es no.

En caso de darse dicha alianza, así fuera de forma teórica -por las diferencias que tienen-, el único que gana es el GU. Primero, notar que entre COTS y Alcaldes alcanzan como máximo, en conjunto, 18 votos. Así, para garantizar los lugares se deben tener al menos 19 votos, lo que obligaría a COTs y a Alcaldes a aspirar apenas por la posición 6 y 7. De nueva cuenta el grupo de Alcaldes se queda sin espacio, COTS repite en los dos últimos lugares -como si no hubiera hecho alianza- y JMS perdería una posición, misma que ganaría el GU.



Resumen: JMS y Alcaldes pierden, GU gana y COTs se mantiene igual, no habiendo incentivos globales suficientes para adoptar dicha táctica.



Escenario Todos vs COTs



En un hipotético escenario donde todos se aliaran para arrebatar espacios a COTs, tampoco habría incentivos suficientes para los grupos.

Dado que el máximo de votos por un perfil que puede conseguir COTs son 12, obliga al resto a tener un mínimo de 13 para cada espacio. El grupo JMS de nueva cuenta perdería uno de los tres primeros lugares aún si a cambio obtiene otros 2, por lo que incluso le convendría más participar sin alianzas, pues según acuerden, se quedaría con las últimas dos o tres posiciones.



Resumen: Grupo de alcaldes y de Cots pierden, el GU gana y JMS ganaría dos posiciones a cambio de entregar la tercera posición, lo que dejaría a los participantes sin incentivos suficientes para adoptar dicha estrategia.



Escenario Todos vs GU



Hay un patrón del que el lector se habrá dado cuenta. Una vez que el GU hace alianza con alguien, suelen resultar ganadores pero sus compañeros de alianza no suelen correr todos con la misma suerte, lo que no los incentiva a formalizar la táctica. Existe sin embargo, un escenario donde tres grupos sí quedan relativamente satisfechos contra uno que no lo está, lo que dejaría a la mayoría “contenta”.