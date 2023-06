Controlan población de mascotas en Chimalhuacán con 200 esterilizaciones

El Gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección de Salud y en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), llevó a cabo una Jornada de Esterilización Canina y Felina en la colonia Luis Donaldo Colosio, como parte de sus esfuerzos continuos para promover el bienestar animal y controlar la población de mascotas en el municipio.



En esta jornada, que tuvo lugar en la Plaza Tepalcates, Colonia Luis Donaldo Colosio, se logró esterilizar un total de 200 mascotas, incluyendo tanto a perros como a gatos. La iniciativa, mediante la que se ofreció el servicio de forma gratuita, tiene como objetivo principal concientizar a la población sobre la importancia de la esterilización para prevenir el nacimiento de perros y gatos no deseados, y así evitar que en el futuro se encuentren sin hogar.



La jornada de esterilización contó con la participación de un equipo especializado de veterinarios y personal del ISEM, quienes brindaron cuidado y atención a las mascotas durante todo el proceso, realizaron el registro correspondiente y ofrecieron información necesaria para sus cuidados postoperatorios.



Eduardo Avelino, vecino del Barrio Acuitlapilco Segunda Sección, acudió a la jornada para esterilizar a "Kira", una perrita de cuatro años de edad, ya que no desea que tenga un embarazo, pues asegura que mantener a los cachorros sería muy caro y no le gustaría que los perros sean abandonados o vivan en la calle. En este sentido, invitó a los chimalhuaquenses a ser responsables con sus mascotas y a acudir a estas campañas de esterilización.



Beatriz Valencia Carreño, titular del Departamento Municipal de Control de Zoonosis y el Bienestar Animal, hizo un llamado a la población para que acuda al Centro de Salud más cercano a solicitar la vacuna antirrábica para sus mascotas, con el fin de prevenir esta enfermedad ante la ola de calor que se vive en todo el país.