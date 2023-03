Controlan incendio en cerro de Coatlinchan en Texcoco

El trabajo coordinado entre ejidatarios, elementos de Protección Civil y Bomberos de Texcoco y personal de la Promotora del Bosque (Probosque) del Estado de México, permitió que esta mañana quedara controlado el incendio forestal en el cerro Quezcatepec, en donde continúan laborando para sofocar en su totalidad el fuego.



El incendio forestal que comenzó la tarde del pasado lunes 6 de marzo, se atacó en sus diferentes frentes, pero las condiciones del terreno, climáticas y fuertes vientos dificultaron que pudiera sofocarse el fuego.



Durante la noche el personal encargado de sofocar el siniestro se retiró para evitar algún accidente debido a la falta de visibilidad y lo escarpado del terreno, pero esta mañana las brigadas salieron muy temprano para continuar atacando el fuego.



Las brigadas de ejidatarios y vecinos de las comunidades de la zona trabajaron desde muy temprano junto con el personal de bomberos de Texcoco y de Probosque logrando sofocar el fuego, sin embargo, continúan laborando, removiendo y sofocando pequeños rebrotes del incendio y humaderas que pudieran provocar que se reavivara el fuego con la intensidad del sol y el aire.



El director de Protección Civil y Bomberos Miguel Ángel Martínez Reyes, señaló que desde que se detectó este incendio, la presidenta municipal de Texcoco giró instrucciones para que elementos del cuerpo de bomberos de Texcoco se abocarán a combatir este siniestro.



Recordó que estamos en temporada de incendios forestales, por ello es importante para los pobladores, vecinos y visitantes a la zona de la montaña que eviten hacer fogatas, así como dejar desechos, o envases de vidrio y plástico: ’es mejor prevenir que atacar un siniestro’, dijo Martínez Reyes.



Dejó en claro que las brigadas de probosque, los ejidatarios y bomberos de Texcoco, tienen la capacidad y la técnica para combatir este tipo de siniestros, por lo que llamó a la población a no exponerse subiendo por su cuenta para apagar el fuego, ya que estaría en riesgo su integridad física.



Se recomienda a la población no hacer fogatas en la zona de la montaña, no dejar desechos y no realizar quemas con fines agrícolas