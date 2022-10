Contratan gobernadores a impresentables como jefes de la policía

De los 32 encargados de la seguridad pública en México, al menos 12 cuentan con un perfil militar, dos vienen del CISEN, en tanto que otros titulares de las fuerzas policiacas han enfrentado señalamientos y acusaciones en sus respectivas entidades federativas.



La inseguridad se mantiene como uno de los principales problemas a vencer en México y actualmente es tema de polémica entre el Gobierno federal, que se ha confrontado con algunos gobernadores de la oposición por su papel frente a la violencia en el país y por el rechazo de sus partidos para que las tareas de seguridad pública sean atendidas por las Fuerzas Armadas hasta el año 2028.



El más reciente episodio de esta polémica ocurrió entre el Secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, y los gobernadores de oposición a raíz del proceso legislativo de la reforma a las Fuerzas Armadas, pues el funcionario manifestó el pasado lunes que cuando escucha ’baños de sangre’ piensa en la violencia que hay en Jalisco.



El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, lamentó las declaraciones del funcionario federal y consideró que referirse al tema de la seguridad ’en esos términos es un grave error’. Además, reprochó que el Secretario de Gobernación le haya pedido intervenir en decisiones que sólo le corresponden al Poder Legislativo, como es la aprobación de la reforma en materia de seguridad.



En tanto que el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, también de MC, afirmó a través de su cuenta de Twitter que la Fuerza Civil es la mejor policía del país. En respuesta, nuevamente el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reprochó que el Ejecutivo de Nuevo León critique la Reforma Militar y lo acusó de ’hipocresía’ y ’cinismo’.



La polémica del titular de Segob con los mandatarios de la oposición se ha registrado en el marco del proceso legislativo de la reforma para la ampliación de las Fuerzas Armadas en las calles, en el que la mayoría de los congresos estatales tienen que dar el aval al dictamen aprobado por el Congreso de la Unión, una mayoría con la que cuentan Morena junto aliados y el PRI.



En México los estados tienen un papel nodal en la estrategia de seguridad. Al hacer un análisis de los encargados de la seguridad pública en el país se desprende que varios de los mandos policiales provienen de la milicia, principalmente en gobiernos encabezados por Morena, otros del sector de inteligencia, en caso de gobiernos provenientes del Partido Acción Nacional (PAN) y en dos casos los titulares de la secretarías de seguridad han permanecido en sus cargos pese al cambio de administración.



Al menos son 12 las secretarías de seguridad pública que cuentan con titulares que tienen un perfil militar. Se trata de los estados de Baja California, con el General de División del Estado Mayor Presidencial, Gilberto Landeros Briseño; Baja California Sur, con el Capitán de Navío Luis Alfredo Cancino Vicente; Colima, con el Capitán Héctor Alfredo Castillo Báez; Guerrero, con el Capitán Evelio Méndez Gómez; Michoacán, con el General José Alfredo Ortega Reyes; Morelos, con el Almirante José Antonio Ortiz Guarneros; San Luis Potosí, con el General de Brigada Guzmar Ángel González Castillo; Sinaloa, con el Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo; Tlaxcala, con el General Brigadier Diplomado del Estado Mayor, Raúl Ruiz García; Tamaulipas, con el General de Brigada D.E.M retirado, Sergio Hernando Chávez García; Veracruz, con el Capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, como encargado de despacho, y Zacatecas, con el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado, Adolfo Marín Marín.



En tanto, cinco secretarios de seguridad pública —los de Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco y Yucatán— han enfrentado señalamientos y acusaciones en sus respectivas entidades federativas. Dos más, los titulares de Estado de México y Aguascalientes, colaboraron con el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).



Entre los funcionarios destacan, además, los casos de Luis Felipe Saidén Ojeda y Alvar Cabeza de Vaca, secretarios de seguridad pública de Yucatán y Guanajuato, respectivamente, quienes se han convertido en los titulares de las fuerzas estatales de seguridad más longevos y que, a su vez, también acumulan acusaciones.



Otro aspecto que resalta es que, aunque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal está a cargo de una mujer, Rosa Icela Rodríguez, en los estados la mayoría de quienes están a la cabeza de las secretarias de seguridad publica son hombres, ya que, de las 32 entidades, sólo cinco son encabezadas por mujeres. De hecho, en dos es la primera vez que una mujer encabeza esas dependencias.





AGUASCALIENTES



Porfirio Sánchez Mendoza regresó a su cargo como titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Aguascalientes, luego de que fue liberado y exonerado de los cargos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones, por los cuales, estuvo preso al menos siete meses.



El funcionario fue detenido en febrero del presente año por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, a inicio del mes de septiembre fue puesto en libertad pues el delito de abuso de autoridad ya había prescrito y, en el caso de las acusaciones de tortura y falsedad en declaraciones, no hubo pruebas suficientes para vincularlo a proceso.



Mientras se encontraba recluido, Jonás Chávez Marín fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes.



Porfirio Javier Sánchez Mendoza es considerado como un hombre cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, actualmente detenido en Estados Unidos por narcotráfico.



Sánchez Mendoza se formó en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y en 2007 se incorporó a la Unidad de Inteligencia de la Agencia Federal de Investigación. Después ingresó a la hoy extinta Policía Federal donde se desempeñó como director de operaciones encubiertas.



Siete años dirigió las fuerzas federales en Oaxaca y en 2018 ingresó al equipo del Gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien lo nombró Secretario de Seguridad Pública. La ahora Gobernadora Teresa Jiménez lo mantuvo en el cargo.



BAJA CALIFORNIA



El General de División del Estado Mayor Presidencial, Gilberto Landeros Briseño, fue designado por la Gobernadora morenista, Marina del Pilar, como el titular de la Secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.



El encargado de seguridad en Baja California, la segunda entidad federativa más violenta del país, estuvo como Comisionario de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en Hermosillo Sonora, desde el año 2019 hasta 28 de junio de 2021, fecha en que renunció.



De acuerdo con el semanario Zeta, Landeros Briseño cuenta con un largo currículum en áreas militares, pero también ha tenido participación en áreas civiles.



No obstante, el mando militar ya había estado en Baja California y en concreto en Tijuana, hace diez años cuando tuvo a cargo de la Segunda Zona Militar, durante el sexenio de Felipe Calderón con García Luna al frente de la Seguridad Publica.



En Tijuana el General Landeros fue quien estuvo a cargo del operativo para detener a Jorge Hank Rhon en el hipódromo el Caliente en Tijuana, en junio del año 2011. Tiempo después, la Juez Noveno de Distrito en Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, decretó la libertad de Hank, en tanto que la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales, “hizo pasar al Ejército, y en particular al General Landeros, ante la opinión pública como una fuerza por lo menos inexperta y negligente”, según recogió en ese entonces el periodista Jorge Carrasco en su nota el Silencio del general publicada en Proceso.



BAJA CALIFORNIA SUR



El Gobernador de Baja California, Víctor Castro Cosío, de Morena, nombró al Capitán de Navío Luis Alfredo Cancino Vicente, en sustitución del Capitán Javier López García, el gobernador Víctor Castro Cosío convocó a continuar trabajando por el bien de la comunidad de Baja California Sur, cumpliendo con lo más importante que es la seguridad ciudadana.



El nuevo Secretario de Seguridad Pública es nativo de Agua Dulce, Veracruz, ingeniero en Ciencias Navales egresado de la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, Veracruz. Obtuvo la especialidad en Mando Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales en la Ciudad de México y en Infantería de Marina en la escuela de Infantería San Luis Carpizo, Campeche. Egresado en la maestría de Administración Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Ciudad de México.



Entre las comisiones que ha desempeñado se encuentra: comandante de Sección y Compañía, comandante de equipo de Fuerzas Especiales, jefe de escoltas, jefe de Grupo Comando, jefe de la sección de información y operaciones y coordinador regional de la Guardia Nacional.



CAMPECHE



La Gobernadora de Morena, Layda Sansores, a diferencia de sus homólogos del mismo partido, eligió a una mujer con carrera policial y no militar para quedar al frente de la seguridad pública desde septiembre de 2021. Se trata de Marcela Muñoz Martínez, que, hasta antes de su cargo en Campeche, se desempeñaba —desde agosto de 2018— como Directora General de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.



La nueva titular de las fuerzas de seguridad pública en Campeche también fue directora de Proximidad Social y Centro de Atención a Víctimas de la Policía de Morelia. Sin embargo, en su corto tiempo al frente de la SSPE de Campeche, ya ha acumulado polémicas y escándalos, entre ellos señalamientos de nepotismo y tráfico de influencias, debido a que su hijo Arturo Bravo, fue nombrado vicefiscal general de la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que actualmente está a cargo de Renato Sales Heredia, excomisionado Nacional de Seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto.



En tanto que la hija de la Secretaria, Samantha Bravo Muñoz, fue nombrada directora de Seguridad Pública del municipio de Carmen, Campeche.



CHIAPAS



El Gobierno de Rutilio Cruz Escandón Cadenas designó desde diciembre de 2018 a Gabriela del Socorro Zepeda Soto como titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien tiene una trayectoria en corporaciones de seguridad pública, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar las fuerzas estatales de seguridad en aquella entidad.



Previo a su designación, desde 2011, Zepeda Soto desempeñó diversos mandos en corporaciones, pues fue Directora de la Policía Estatal de Tránsito del municipio de Comatán y fue directora de Seguridad Pública, en 2011, de Tuxtla Gutiérrez.



CHIHUAHUA



La Gobernadora panista María Eugenia Campos designó como titular de Seguridad Pública estatal al ingeniero en Electromecánica por el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Gilberto Loya Chávez, quien previamente se desempeñaba como Director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua capital.



Loya Chávez fue asesor de la Secretaría Ejecutiva Adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la modalidad de Prestador de Servicios y Director de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, en el periodo de 2012—2014, cuando Facundo Rosas, hoy detenido por el Operativo Rápido y Furioso, era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de aquella entidad.



CIUDAD DE MÉXICO



Omar García Harfuch, nieto de Marcelino García Barragán, militar revolucionario, Gobernador de Jalisco y Secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970, en el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.



El 26 de junio de 2020 fue blanco de un ataque perpetrado en la Ciudad de México, agresión que reveló la capacidad operativa y de armamento que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la capital del país.



García Harfunch fue jefe de la División de Investigación de la Policía Federal al menos desde 2013 y hasta noviembre de 2016 cuando dejó el cargo para ser nombrado nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en sustitución de Tomás Zerón De Lucio.



COAHUILA



Sonia Villarreal Pérez, licenciada en ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Monterrey, con maestría en Gobernanza en la Universidad Autónoma del Noreste, es la Secretaria de Seguridad Pública de Coahuila desde mayo de 2020, dentro del Gobierno de Migue Riquelme.



Su trayectoria la desarrolló en gran parte en la política como Regidora del Ayuntamiento de Piedras Negras en el periodo de 2006 a 2009. Posteriormente se desempeñó como Secretaria Técnica del Ayuntamiento y como Directora de Desarrollo Social en 2010 y 2011.



Durante el periodo 2012-2014 se desempeñó como titular de la Secretaría de las Mujeres; luego fue Diputada Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y Presidenta Municipal de Piedras Negras en 2018.



COLIMA



El pasado 28 de septiembre la Gobernadora morenista de Colima, Indira Vizcaíno Silva, nombró al Capitán Héctor Alfredo Castillo Báez como el nuevo titular de la dependencia, luego de que el Capitán de Navío Manuel Llerandi Ruiz fue destituido del cargo.



“Nuestro trabajo también es hacer los ajustes que sean necesarios y acelerar el paso para dar los resultados que las y los colimenses quieren, exigen y merecen en materia de seguridad”, señaló la mandataria al anunciar el cambio en su gabinete de seguridad.



De acuerdo con la mandataria, el Capitan Castillo cuenta con una amplia experiencia en la Secretaría de Marina: “ha tenido encomiendas en diversas regiones del país en tareas de seguridad, tiene toda nuestra confianza y también del Gobierno de México, que es una persona inteligente y comprometida y que estoy segura que dará los resultados que Colima, las y los colimenses esperan y merecen. Insisto, le tenemos toda la confianza, él lo sabe, y también sabe de toda la exigencia que hay en esta materia”, puntualizó la Gobernadora



DURANGO



En Durango, el Gobernador Esteban Villegas designó a Oscar Armando Galván Villarreal, como Secretario de Seguridad, quien es Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango y tiene un perfil de carrera policial.



Previo a su designación como titular de Seguridad Pública Estatal, fue director Municipal de Seguridad Pública en el municipio de Durango; fue Jefe del Departamento Jurídico en la Dirección Municipal de Seguridad Pública (2011-2018); Secretario Técnico del Subdelegado de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Chihuahua (2000-2010).



Sus inicios se dieron como agente Auxiliar del Ministerio Público adscrito al Procurador, en la Procuraduría General de Justicia de Durango (1994-2000).



GUANAJUATO



La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato está encabezada por un personaje igual de polémico que el Fiscal Carlos Zamarripa, quien ha sido cuestionado en diversas ocasiones por su desempeño. Se trata de Alvar Cabeza de Vaca, quien tiene ocho años en el cargo.



La gestión del Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, al igual que la de Carlos Zamarripa como Procurador y Fiscal ha sido muy cuestionada en Guanajuato, dado a los incrementos de violencia que ha tenido la entidad.



GUERRERO



El estado gobernado por Evelyn Salgado de Morena también cuenta con un perfil militar. En esa entidad el Capitán Evelio Méndez Gómez, quien cursó una carrera especializada en Mando Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Ciudad de México en el 2011, fue designado como titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública Estatal.



Hasta antes de su cargo, el Capitán se desempeñó como delegado de la Policía Naval en el puerto de Veracruz.



HIDALGO



El Gobernador morenista Julio Menchaca designó en septiembre pasado a Salvador Cruz Neri como el titular de Seguridad Pública, sin embargo, su nombramiento generó cuestionamientos pues ha sido señalado de abuso sexual.



A diferencia de otros gobiernos emanados de Morena, Cruz Neri tiene una trayectoria en corporaciones policiacas y no militar. El funcionario se desempeñó frente a la Dirección General de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.



No obstante, el nuevo funcionario llega con diversos señalamientos. Las organizaciones civiles Di Romana y Marea Verde Hidalgo cuestionaron el nombramiento.



De acuerdo con las acusaciones en su contra, se encuentra la de Margarita González Carpio, expareja del funcionario, quien denunció que en el año 2011 fue víctima de agresión sexual e intento de feminicidio de parte del ahora Secretario, cuando él era coordinador Estatal de la corporación en Querétaro.



Además, un reportaje publicado por Yoalli Resendiz en MVS señala que Cruz Neri violentó sexualmente a 10 trabajadoras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.



JALISCO



El Comandante Juan Francisco Bosco Pacheco fue designado por el Gobernador Enrique Alfaro, el 4 de octubre 2019, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.



La designación de Bosco Pacheco se suma a los casos en que han tenido que cambiar al titular debido a escándalos de su antecesor, pues Daniel Velasco —quien era el titular hasta el 4 de octubre— renunció luego de ser señalado en una cartulina junto con otros de sus subalternos, de estar presuntamente coludidos con grupos delictivos.



El actual Secretario de Seguridad Pública, quien es licenciado en Derecho, cuenta con una trayectoria de 20 años en las instituciones policiales, formó parte de la Policía de Guadalajara por 17 años, siendo su último cargo el de Comisario General de la corporación en 2017, de acuerdo con la información oficial de Gobierno de Jalisco.



Recibió el nombramiento de Comisario de la Policía Vial para luego ocupar la posición de Comisario General de la Secretaría de Seguridad del Estado.



ESTADO DE MÉXICO



Rodrigo Martínez Celis Wogau, es quien sustituyó a Maribel Cervantes en la Secretaría de Seguridad Pública de Estado de México a mitad del sexenio de Alfredo del Mazo Maza.



Martínez también trabajó hasta el 2019 como Coordinador General en el Centro Nacional de Inteligencia, antes el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).



Además, fue coordinador General de Información y Análisis de la Secretaría de Gobernación, en donde era el responsable del análisis estratégico, táctico y operativo de los Riesgos de Seguridad Nacional, Regional e Internacional.



MICHOACÁN



En Michoacán, donde la violencia se ha recrudecido en los últimos meses por la pelea que sostiene el Cártel de Jalisco Nueva Generación por el territorio, el Gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla designó para la Secretaría de Seguridad Pública al General José Alfredo Ortega Reyes, un militar experto en inteligencia que se desempeñó como titular de Planeación Estratégica, Seguridad e Inteligencia de la Sedena.



Además, el General fungió como Comisario Jefe, titular de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional.



MORELOS



El Gobierno de Cuauhtémoc Blanco también colocó al mando de la Secretaría de Seguridad Pública a un experimentado militar. Se trata del Almirante José Antonio Ortiz Guarneros, quien cuenta con una trayectoria en la Secretaría de Marina desde el año 1977.



Con la carrera de Ingeniería en Ciencias Navales, el Almirante Ortiz Guarneros se ha desempeñado como Oficial de faenas Dragaminas, Segundo Comandante Buque patrulla Calderón; Oficial subalterno y Subdirector Astilleros y centros de reparaciones navales; Director Astillero y Director Arsenal Nacional.



NAYARIT



El penalista Jorge Benito Rodríguez Martínez fue nombrado como titular de la Secretaría de Seguridad por parte del Gobernador Antonio Echevarría García en octubre de 2018.



Benito Rodríguez es un especialista en materia de seguridad pública, con una trayectoria de más de 27 años en diferentes tareas de esta área, entre las cuales, fue director de Prevención y Reinserción Social en Nayarit.



NUEVO LEÓN



Aldo Fasci Zuazua, quien fuera asesor del Gobernador y Vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad del Estado de Nuevo León, en 2016, fue designado como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en octubre pasado.



De acuerdo con información de Gobierno de Nuevo León, Fasci Zuazua, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y cuenta con el grado de Doctor en Comercio Internacional por la Universidad de Brantridge, Inglaterra, además de desempeñar diversos cargos públicos en materia de seguridad también ha sido consultor de Telmex, Alfa, Cemex, Xignux, Femsa, Tv. Azteca, Televisa, MVS, Banamex, Bancomer, Villacero, Sicartsa, Vector, Vitro, ITESM, Universidad Metropolitana, Proeza, Pulsar, Clicsa.



Otro de los cargos importantes que ha ocupado es el de la Presidencia de la Comisión Binacional de Seguridad, México-Estados Unidos, en 2009.



OAXACA



El Gobernador Alejandro Murat nombró en febrero pasado a Zita Dalia Baños Noyola , como Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca, tras cuatro meses de permanecer como encargada de despacho de la dependencia, después de la salida del exdiputado federal Heliodoro Díaz Escárraga.



El nombramiento de Baños Noyola como titular de la Secretaría de Seguridad Pública es el tercero en menos de dos años, pues previo a Helidoso Díaz, quien se desempeñaba en el cargo era Raúl Ernesto Salcedo Rosales.



La ahora encargada de seguridad, quien es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), cuenta con una trayectoria de 25 años como servidora pública del Gobierno del Estado de Oaxaca.



En su trayectoria se desempeñó, por dos años, como Secretaria Particular en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) y un año en el mismo cargo en la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).



Además colaboró en diversas funciones en la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca. También se desempeñó como Subdirectora de Políticas Públicas de la Secretaría Técnica del Poder Ejecutivo de Oaxaca, además, fue Asesora Legislativa en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.



QUERÉTARO

En abril pasado, el Gobernador del estado, Mauricio Kuri González nombró a Iovan Pérez Hernández como titular de la Secretaría Seguridad Ciudadana en Querétaro, luego de la destitución de Miguel Ángel Contreras, luego de los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora, que trascendieron a nivel nacional.



El nuevo titular que también tiene un perfil de carrera policial, cuenta con una licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México (UVM), campus Querétaro. Además, cuenta con estudios de Técnico Superior Universitario como Agente de Investigación del Delito, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y ha tomado distintos cursos de actualización en materia de seguridad.



Pérez Hernández es egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad del Valle de México (UVM), campus Querétaro. Además, cuenta con estudios de Técnico Superior Universitario como Agente de Investigación del Delito, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y ha tomado distintos cursos de actualización en materia de seguridad.



QUINTANA ROO



En Quintana Roo, la Gobernadora Mara Lezama, designó al Capitán de la Secretaría de Marina Rubén Oyarvide, ex jefe de la policía en el municipio de Benito Juárez (Cancún).



”Rubén Oyarvide venía desempeñándose como encargado de la seguridad del municipio de Benito Juárez, por lo que la llegada del mando de las Fuerzas Armadas al Estado permitirá la aplicación correcta de las acciones en materia de seguridad para que buscará que los quintanarroenses vivan en paz y tranquilidad”, se informó en un comunicado de prensa.



SAN LUIS POTOSÍ



El Comandante de la Doceava Zona Militar, el General de Brigada Guzmar Ángel González Castillo, fue nombrado por el Gobernador José Ricardo Gallardo, al frente de la seguridad pública luego de que su antecesor, el General Juan Francisco Salas Ávila, renunció en marzo del 2021.



El General laboró previamente como Comandante Primera Brigada de Infantería en el Campo Militar; Comandante de la Doceava Zona Militar en San Luis Potosí y recientemente fue Director de la Academia Superior de Seguridad pública de la Guardia Nacional (GN) en San Luis Potosí.



En este estado ha destacado la reciente detención de Jaime Pineda Arteaga, quien fue extitular de Seguridad Pública. El exfuncionario fue detenido el pasado 11 de febrero por autoridades locales por los presuntos delitos de “ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas, y uso ilícito de las atribuciones y facultades”.



El viernes 17 de febrero pasado, el Juez de control dictó el auto de vinculación a proceso al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, Jaime Pineda Arteaga, por delitos relacionados con el uso indebido de un inmueble que estaba destinado a uso público.



TABASCO



Hernán Bermúdez Requena fue designado como Secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces Gobernador Adán Augusto López Hernández —hoy Secretario de Gobernación— para estar en el cargo hasta agosto de 2021; el 26 de agosto pasado el actual Gobernador Carlos Manuel Merino Campos ratificó a Bermúdez Requena en el cargo.



El funcionario no ha estado exento de señalamientos. Colectivos feministas lo han acusado de misoginia y abuso de autoridad. En un comunicado publicado en noviembre de 2020, las organizaciones exigieron la renuncia del Secretario luego de lanzarse en contra de una manifestante, hecho que fue registrado en video por medios de comunicación.



El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) expuso que el jefe de las fuerzas policiacas tiene antecedentes negativos. “Su anterior cargo fue de director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y no dio buenos resultados”, señaló Efraín Rodríguez León, vocero y jurídico del Codehutab a la prensa local.





El General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Raúl Ruiz García, fue nombrado en mayo pasado como Secretario de Seguridad Pública de Tlaxcala, luego de que Alfredo Álvarez Valenzuela, quien fuera su titular, se encuentra prófugo de la justicia tras ser acusado de abuso de autoridad y desaparición forzada.La Gobernadora morenista Lorena Cuellar había nombrado a Álvarez Valenzuela, a pesar de que ya existían señalamientos contra el funcionario. Un mes después fue destituido porque huyó debido a que el 25 de noviembre pasado, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trataron de ejecutar una orden de aprehensión girada por el Juez Octavo de Distrito en Chihuahua por el delito de desaparición forzada.Álvarez Valenzuela es acusado, junto con otros 23 elementos de las fuerzas federales, por la desaparición de Alejandro N. durante un operativo efectuado el 27 de septiembre de 2008, en el bar ‘Blue Martini’, en el estado de Chihuahua.Desde el primero de octubre, el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, nombró como Secretario de Seguridad Pública al General de Brigada D.E.M Retirado, Sergio Hernando Chávez García y como subsecretario de Seguridad Pública designó al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Alex Melgarejo Torres.De acuerdo con la información de Gobierno de Tamaulipas, el General Chávez García cuenta con carrera militar al tener el cargo de General de Brigada Diplomado de Estado Mayor y además se desempeñó como Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de México del 2018 a junio del 2022.El pasado jueves 20 de octubre, el Gobernador Cuitláhuac García informó que Hugo Gutiérrez Maldonado renunció a su cargo como Secretario de Seguridad Pública (SSP), por lo que nombró como encargado de despacho al Capitán de Navío, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quien se desempeñaba como subsecretario; en tanto que también designó como Subsecretario de Operaciones al Capitán Rafael Ángel González Uscanga.La renuncia de Hugo Gutiérrez, quien desde su arribo a la corporación generó polémica debido a que presumió en la página de gobierno un doctorado que no existe en la institución educativa donde dice que estudió, se da en el contexto de la detención de cuatro policías estatales, dos de ellos altos mandos cercanos al titular, quienes fueron acusados por estar vinculados a la desaparición forzada del policía Juan Alan Cuetero Meza.El medio Plumas Libres publicó en octubre pasado un reportaje en el que señala que Hugo Gutiérrez Maldonado utiliza prestanombres para la adquisición de inmuebles y las compras en la SSP. “Un negocio lucrativo del oriundo de Monterrey, quien trajo a sus compadres para operar direcciones como Recursos Materiales y la Unidad Administrativa controlada eficientemente”, escribió la periodista Claudia Guerrero.Este viernes, en conferencia de prensa, el Gobernador de Veracruz indicó que hasta el momento el ahora extitular de Seguridad Pública no está siendo investigado por el caso, sin embargo, dijo que Gutiérrez Maldonado “siempre manifestó la disponibilidad de que se realicen las investigaciones pertinentes” .Con respecto a Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla es un Capitán Navío, que entre los cargos que ha ocupado en Veracruz destaca que estuvo a cargo de la tercera Zona Naval con sede en Coatzacoalcos y fue comisionado de la Policía Estatal de la entidad de Oaxaca.Luis Felipe Saidén Ojeda es Secretario de Seguridad Pública de Yucatán desde hace 14 años.En el año 2007, la entonces Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco lo nombró a Saidén para el período 2007-2012; posteriormente fue ratificado en su encargo por el entonces Gobernador Rolando Zapata Bello (2012-2018). El 28 de septiembre de 2018, el Gobernador panista Mauricio Vila Dosal volvió a ratificar a Saidén para el período 2018-2024.La carrera policial de Saidén data al menos desde 1995 cuando fue nombrado Secretario de la entonces Secretaría de Protección y Vialidad por el entonces mandatario Víctor Cervera Pacheco, para el período 1995-2001; posteriormente, en el período 2002-20032 fungió como director general de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de la Policía Municipal de Benito Juárez (Cancún) en el Estado de Quintana Roo.Zacatecas es otra entidad que ha tenido una escalada de violencia, no sólo cuantitativa sino cualitativa con múltiples eventos de alto impacto.En esa entidad el Gobernador David Monreal Ávila nombró al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado, Adolfo Marín Marín, como Secretario de Seguridad Pública para relevar en el cargo a Arturo López Bazán.El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado, Adolfo Marín Marín, es licenciado en Administración Militar, maestro en Seguridad y Defensa Nacional, Doctor en Administración Pública, además cuenta con un Diplomado de Formación de Perito en Criminalística.Como parte de su formación es Perito en Criminalística y cuenta con la especialidad en Compras Gubernamentales y Diplomado en Innovación Gubernamental.Entre los cargos que ha ocupado destacan el de director Fundador de la Escuela de Policía Militar, asesor del presidente ejecutivo y Consejo Directivo del Grupo Seguridad Integral (GSI), director General de Asuntos Internos en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, director de Seguridad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y director del Centro de Adiestramiento Regional de la II Región Militar, que abarca los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.Sugeyry Romina Gándara | SIN EMBARGO