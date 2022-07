Contrarresta Samuel García problema de agua con millones en redes sociales

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pretende contrarrestar el problema de escasez de agua a través de redes sociales, gastando millones de pesos en anuncios de Facebook, gastando hasta 25 mil por cada anuncio.



En lo que va su gestión como Gobernador, la Biblioteca de Anuncios de Facebook Business presenta que del –4 de octubre de 2021– y hasta el 16 de julio de 2022 Samuel García ha pagado un millón 726 mil 187 pesos por 155 anuncios, además de otros 78 mensajes por los que pagó 56 mil 153 dólares.



El anuncio por el que el Gobernador de Nuevo León ha pagado en varias ocasiones para aparecer en Facebook e Instagram es el identificado como ’El nuevo Nuevo León’, pero también ha gastado en mensajes promocionando sus dos giras a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y denunciando al anterior Gobierno, el de Jaime Rodríguez Calderón, por la falta de agua y la inseguridad en el estado.



Las siguientes tablas muestran los anuncios con los que el Gobernador se promociona en Facebook e Instagram, el alcance que han tenido esas publicaciones y el monto pagado en pesos y dólares.









Como se observa en las tablas, el costo de los anuncios que se cobraron en pesos van desde 199 hasta 60 mil y su periodicidad en redes dura de un día hasta un mes. Los que se pagaron en dólares oscilan entre los 299 y 4 mil 500 para aparecer en redes de tres a siete días.



De acuerdo con el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, la publicidad oficial o propaganda gubernamental “bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Sin embargo, como sucede también en otros estados, esto no ocurre en el caso de Nuevo León, por lo que diversas organizaciones han alzado la voz para frenar la publicidad de Samuel García en redes.



El Colectivo Nosotros, Vertebra y Redes Quinto Poder presentaron una denuncia el pasado 6 de junio ante la Controlaría del Gobierno de Nuevo León para que determine la sanción que corresponda ante la “campaña ilegal” que está realizando el Gobernador, su esposa Mariana Rodríguez Cantú y otros funcionarios del gabinete.



Las organizaciones denuncian que esta publicidad no sólo es en Facebook e Instagram, también se extiende a YouTube, por lo que exigieron a la Contraloría de Nuevo León que se dé a conocer el monto de los millones que se están gastando y el nombre de la empresa contratada para hacer estos anuncios.



“El Gobernador ha implementado una campaña millonaria en Facebook, Instagram y Youtube en donde además del monto gastado, la Constitución es muy clara en prohibir la promoción personal, en este caso él se esta promocionando, su esposa, el Secretario de Movilidad, el Secretario de Economía, la Secretaria de Salud, el Secretario de Seguridad, la titular de AMAR a Nuevo León”, denunció en entrevista Juan Manuel Ramos, director del colectivo Redes Quinto Poder. “Le estamos solicitando a la Contraloría que en el uso de sus atribuciones nos diga cuántos millones están gastando en estas campañas, quién las hace y por qué. La Ley es muy clara, esto sólo se permite cuando hay Informe de Gobierno”.



Liliana Flores, del Colectivo Nosotros, destacó además que esta campaña en redes de Samuel García se da en medio de una situación difícil por la que atraviesa la ciudadanía de Nuevo León, como la escasez de agua y el aumento en el Metro.



“¿Cómo es posible que se gasten tanto dinero en redes sociales en un momento donde la ciudadanía esté pasando tantas carencias como el aumento en el Metro o la falta de agua?”, cuestionó. “Se están utilizando recursos públicos ilegalmente en campañas en redes en lugar de que esos recursos se canalicen a favor de la sociedad”.



Gilberto Marcos, presidente de Vertebra, coincidió en este punto. “Puede ser correcto que se tengan que hacer aumentos en el Metro, pero por el otro lado estamos viendo cómo se gastan los recursos públicos en promocionarse”.



Los anuncios de Samuel García difundidos en Facebook e Instagram muestran a un Gobernador siempre preocupado por resolver la problemática de Nuevo León, desde temas como la COVID, hasta la escasez del agua, un tema que actualmente padecen en Monterrey debido a que las presas se han secado casi totalmente.



Sobre la escasez del agua, el Gobernador Samuel García ha pagado al menos 49 anuncios en Facebook e Instagram promocionando su “Plan Maestro para Garantizar el Agua en Nuevo León”. Los mensajes publicados por el mandatario sobre este tema van desde los 5 mil pesos a los 20 mil pesos.



Debido a la presión de la sociedad civil para exigir al Gobierno estatal una explicación por el despilfarro de dinero en redes, el pasado 14 de julio el Secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, recibió a los integrantes del Colectivo Nosotros, Vertebra y Redes Quinto Poder.



La denuncia realizada por las organizaciones fue canalizada a la Unidad Anticorrupción de Nuevo León, órgano que está obligado a darles una respuesta. No obstante, acusan que están haciendo un proceso burocrático para que el tema no avance.



“Estamos viendo que van a hacer el tema burocrático, harán una investigación, nos van a notificar hasta enero del año que viene y mientras van a gastar el dinero de los contribuyentes en promoción personalizada, lo cual es una violación a la Constitución”, indicó Juan Manuel Ramos.Guadalupe Fuentes López | SIN EMBARGO