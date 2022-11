Contra todo el aparato de ultraderecha, Lula gana otra vez presidencia en Brasil

Enfrentándose al actual presidente de ultraderecha, Luiz Inácio Lula da Silva ganó otra vez las elecciones presidenciales de Brasil luego de obtener 59 millones 801 mil 287 votos, siendo un 50.85% del total de votantes.



’Intentaron enterrarme vivo y ahora estoy aquí para gobernar el país. En una situación muy difícil, pero estoy seguro que con la ayuda de la gente encontraremos una salida y restauraremos la paz’, tuiteó luego de su discurso tras su victoria, en el cual señaló que buscará la unificación del país.



Con más del 99% de los votos computados, Lula obtuvo el 50.9% y Bolsonaro 49.1%, la autoridad electoral dijo que la victoria de Lula estaba asegurada.



Fueron las elecciones más reñidas de Brasil en más de tres décadas. Sólo un poco más de 2 millones de votos separaron a los dos candidatos luego del conteo del 99.5 por ciento de los sufragios. Previamente la contienda más reñida había sido la de 2014, la cual se decidió por una diferencia de 3.46 millones de votos.



Pasaron casi veinte años de haber ganado por primera ocasión la Presidencia de Brasil. Lula da Silva fue presidente de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) entre 2003 y 2010, y al retirarse contaba con un nivel de aprobación del 90%. Fue sucedido por su protegida, Dilma Rousseff, también del PT.



Regresa al poder luego de haber sido encarcelado en 2018 por un escándalo de corrupción donde lo involucraban en el caso Odebrecht, lo que le impidió participar en los comicios de ese año, lo que despejó el camino para el triunfo de Bolsonaro, defensor de valores conservadores.



El 1 de septiembre de 2020 un tribunal federal de Brasil desestimó un caso de corrupción contra Lula da Silva, en el que se le acusaba de ejercer presión a favor de la constructora Odebrecht, por falta de pruebas suficientes.







“Hoy el único ganador es el pueblo brasileño”, declaró Lula en un discurso en un hotel del centro de Sao Paulo. “Esta no es una victoria mía ni del Partido de los Trabajadores, ni de los partidos que me apoyaron en la campaña. Es la victoria de un movimiento democrático que se formó por encima de partidos políticos, intereses personales e ideologías de forma que la democracia saliera victoriosa”.Lula ha prometido un Gobierno que vaya más allá de su Partido de los Trabajadores. Desea incluir a centristas e incluso a algunas personas de tendencia derechista que votaron por él por primera ocasión, y hacer que el país vuelva a gozar de la prosperidad que tenía en el pasado. Sin embargo, enfrenta dificultades para lograrlo en una sociedad muy polarizada en la que el crecimiento económico se está desacelerando y la inflación crece enormemente.Su victoria representa la primera ocasión desde que Brasil regresó a la democracia en 1985 que el presidente en funciones no logra reelegirse. Los comicios altamente polarizados en la mayor economía de Latinoamérica extendieron una ola de recientes victorias izquierdistas en la región, la cual incluye a Chile, Colombia y Argentina.La ceremonia de inauguración de la Presidencia de Lula se llevará a cabo el 1 de enero. Ya fue presidente del país de 2003 a 2010.Con información de CNN | SIN EMBARGO