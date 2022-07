¡Continúa tus estudios! Conoce el Programa Estatal de Oferta Educativa

Xalapa, Ver.-Para que nadie en Veracruz se quede sin estudiar, el Gobierno del Estado ofrece el Programa Estatal de Oferta Educativa (PEOE) a quienes no encontraron un lugar en los procesos de ingreso a bachilleratos y universidades.



Por cuarto año consecutivo, la Secretaría de Educación de Veracruz implementa dicha herramienta, única en el país, que ha permitido a 26 mil jóvenes seguir estudiando en los niveles medio superior y superior: cuatro mil en el primer año, nueve mil en el segundo y 13 mil en el tercero.



A través de la plataforma semsys.sev.gob.mx/PEOE, quien desee continuar con la preparatoria, licenciatura o posgrado puede consultar la oferta educativa, ubicación georreferenciada de planteles, planes de estudio, instalaciones y beneficios de todas las escuelas públicas, particulares, estatales y federales del estado de Veracruz.



La plataforma PEOE otorga información sobre dos mil 322 instituciones, dos mil 877 programas de enseñanza, con cupo disponible para 151 mil 244 personas, 27 mil 789 becas, en los 212 municipios.



*Estrategias PEOE*



Si la razón para abandonar la escuela se debe a la falta de recursos, existe una estrategia de apoyo llamada _Madrina y Padrino de la Educación_, mediante la cual una persona corresponsable solidaria se hace cargo del pago de inscripción, cuota anual, compra de libros, uniforme u otra necesidad del estudiante.



Tanto beneficiarios como benefactores deben registrarse en la plataforma semsys.sev.gob.mx/peoe en el apartado correspondiente, a través de un formulario y el envío por correo electrónico de los requisitos señalados. Tras un sencillo procedimiento de selección, se notifica el resultado a los postulantes.



Para quienes no cuentan con internet en sus localidades, se han instalado alrededor de 100 módulos de información dentro de la estrategia _A Ras de Piso_, ubicados en Institutos Tecnológicos Superiores, oficinas de Educación y palacios municipales.



El PEOE cuenta con un Centro Atención Personalizada, en el que asesores capacitados brindan orientación e información por diferentes medios de interacción, como el chat, correo electrónico y la línea telefónica 2289 800 540.



Si un joven aún no elige qué carrera profesional elegir, en la plataforma puede recibir orientación vocacional de una decena de expertos, así como realizar test para conocer sus fortalezas e intereses, en el apartado correspondiente.