Continúa México con buena perspectiva de crecimiento en el corto plazo

La agencia Fitch Ratings ha ratificado la calificación crediticia de México en "BBB-" con perspectiva estable. Según la agencia, esto se debe a la política macroeconómica prudente del país, unas finanzas públicas estables y una deuda en una situación también estable.



La economista de BNP Paribás en México, Pamela Díaz Loubet, expresó que si la recesión en Estados Unidos no afecta tanto como se esperaba, México podría tener resultados económicos positivos este año. Según la experta, esto se debería al nearshoring -proceso de relocalización de la producción de empresas extranjeras hacia México- y al creciente consumo interno.



La inversión fija bruta en maquinaria y equipo, junto con el aumento en la demanda de parques industriales, son indicadores del comportamiento positivo que está teniendo la economía mexicana. Gracias a esto, se están atrayendo inversiones por la relocalización de cadenas productivas, lo que podría potenciar aún más el crecimiento económico del país. En conclusión, hay razones para ser optimistas respecto a las perspectivas económicas de México en el corto plazo.



"No estamos viviendo un nuevo Mexican moment, matizó, pues implicaría que se ha presentado un cambio en la capacidad de crecimiento de largo plazo. Pero sí tenemos enfrente una oportunidad única, de relocalización de empresas. Dependerá ahora cómo se aprovecha este flujo de inversiones en trabajo y capital suficiente para aumentar el PIB potencial de México’.



En una entrevista con El Economista, la economista de de BNP Paribás en México anunció que están considerando aumentar su pronóstico de crecimiento del PIB de México del 1% al "por encima del 2%". Para esta revisión, Gabriela Siller indicó que considerará la resiliencia demostrada por el consumo interno, el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) y su previsión de que la recesión de Estados Unidos no afectará a México hasta el próximo año.



Siller también destacó que, aunque solo el 13% de los hogares en México reciben remesas, el dinero puede tener un impacto positivo en el consumo interno. Este aumento en las remes también se refleja en la economía, ya que de 2020 a 2022, el porcentaje de estas transacciones pasó de representar el 2% del PIB a un 4%. En general, Pamela Díaz Loubet ve perspectivas positivas la economía mexicana y espera que el crecimiento económico se fortalezca en los próximos meses.



"Las familias que reciben remesas, suelen gastar el dinero en bienes de consumo inmediato durable y al desagregar la información, parece que este crecimiento está más dirigido al gasto en bienes de consumo inmediato y de corto plazo", detalló.



La economista de BNP Paribás, Pamela Díaz Loubet, comentó que un mejor desempeño económico puede generar cierta presión sobre la demanda, aunque destacó que las presiones externas que impulsaron la escalada de precios están disminuyendo. También mencionó que se espera ver el impacto acumulado de la restricción monetaria.



A pesar de esto, Pamela Díaz Loubet anticipa que la inflación cerrará el año con una variación anual del 5.5%. Sin embargo, destacó que hay una brecha cada vez mayor con la inflación subyacente, que se estima cerrará el 2023 con un aumento del 6% anual.



Debido a esto, se descarta la posibilidad de que se realice algún recorte a la tasa de interés para este año, lo que significa que se mantendrá en 11.25%. La economista prevé que el primer ajuste a la baja se llevará a cabo el próximo año, siempre y cuando la inflación siga disminuyendo, por lo que aunque existen ciertas presiones debido a la inflación, se espera que la economía mexicana mantenga su buen desempeño en el corto plazo.



Pero advierte que ni aún recortando la tasa prevé un ciclo de recortes. La política seguirá restrictiva un par de años más. Es lo que requiere la inflación donde se encuentra y es lo que ha explicado el Banco de México, finalizó.



Pamela Díaz Loubet, economista de BNP Paribás en México, advirtió que incluso si se recorta la tasa de interés, no se espera un ciclo de recortes. Esto se debe a que la política monetaria se mantendrá restrictiva durante los próximos dos años, con el fin de combatir la inflación.Con información de EL FINANCIERO