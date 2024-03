A días de haber sido asegurado el campo de golf en Huatulco, Oaxaca, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, reclamó al Gobierno de México el deterioro del lugar, que consumía 350 mil litros de agua al día.



Salinas Pliego acusó que la Guardia Nacional expropió el lugar ’por venganza’ y tan solo ocho días después luce con deterioro, de acuerdo con fotografías previas al operativo y posteriores.



’Todo lo que toca el gobierno lo pudren, lo secan, lo matan, lo destruyen, lo queman, se lo roban, se les cae y lo corrompen’, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).



Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se trata de una cuestión personal.



’A pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en Área Natural Protegida se llevó a unas personas antier, ayer, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para protegerlo, lo que ya es un bien público.



’Espero que Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo, que no hay nada personal’, afirmó el mandatario el 15 de marzo.



López Obrador señaló que se ofreció a Salinas Pliego en venta el campo de golf, valuado en 420 millones de pesos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero el empresario se negó a comprarlo.



El Foro Ambiental informó que la concesión para el campo de golf, conocido como "Las Parotas Club de Golf de Huatulco" por el empresario, se concedió directamente por un período inicial de 10 años, con la posibilidad de dos extensiones de 5 años cada una.



Esta concesión, con vencimiento en agosto de 2023, tuvo un valor de 500 mil dólares. Sin embargo, dos meses y medio después, la empresa dejó de usar el agua tratada que compraba a través del Fonatur para regar el campo de golf y en su lugar comenzó a extraer agua potable de pozos, según información proporcionada por el Foro Ambiental.



De acuerdo con el periodista Omar Gasga, el campo de golf Tangolunda, ubicado en Santa María Huatulco, es un área protegida de 82.5 hectáreas la cual fue otorgada como concesión a Ricardo Salinas Pliego en el gobierno de Felipe Calderón.



Omar Gasga expuso que el personal de la Profepa estuvo acompañada en todo momento de trabajadores de Producciones Especializadas, de Grupo Salinas, con quienes el Fonatur firmó la concesión por un periodo de 10 años en el Gobierno de Calderón. El periodista incluso expuso que a través de esta empresa Ricardo Salinas Pliego obtuvo dos concesiones de Conagua para acuacultura, es decir la reproducción de peces de agua dulce, para mantener este campo de Golf y no mediante el uso de agua tratada.



El 15 de agosto de 2012, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó una concesión a la empresa Producciones Especializadas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.



Según el informe del periodista, Fonatur indica que este terreno necesita, debido a su tamaño, un uso promedio diario de 350 metros cúbicos, es decir, 350,000 litros diarios. En un año, esto equivale a 127,750 metros cúbicos, lo que se traduce en un consumo anual de 127 millones 750 mil litros de agua.



’Hay documentos enviados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo en 2022 donde diversas cámaras, entre ellas la asociación de promotores y desarrolladores inmobiliario, la asociación de hoteles de Huatulco, le estaban pidiendo al Fonatur que ya no le renovara la concesión al señor Salinas Pliego porque habían detectado que sin autorización se perforaron dos pozos para extraer agua del subsuelo que le ha permitido a esta empresa el riego de las 82 hectáreas’, indicó, abundando que Conagua le otorgó dos concesiones por el uso de acuacultura pese a que en el área no hay criadero de peces.Con información de SIN EMBARGO