Consumen Coca Cola, Pepsi y Bonafont 7 veces el agua de la población de todo México

Las embotelladoras Coca-Cola, Pepsico y Danone (Bonafont) mantienen concesiones desde 1994 para extraer al menos 81 mil 976 millones de litros de agua del país, esto es 7 veces más el agua que consume la población de todo México, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



La cifra equivale al uso promedio de 819 millones 765 mil personas al día, es decir, a lo que todo el país usaría durante una semana.



La Industria Mexicana de Coca-Cola está conformada por Coca-Cola de México, Jugos del Valle, dos plantas de reciclaje y 67 plantas de ocho grupos embotelladores: Arca Continental, Bebidas Refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola FEMSA, Corporación del Fuerte, Corporación RICA, Embotelladora de Colima y Embotelladora del Nayar.



En 2010 Coca-Cola Company desglosó en un informe que se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco en Dongen, Países Bajos, sobre todo para hacerla azucarada y con ello más adictiva: 28 litros para cultivar betabel para endulzar, siete litros para fabricar la botella de plástico y 0.4 litros de ’agua operativa’, que es la que se utiliza en las plantas de embotellado.



De acuerdo con información recopilada por Sin Embargo Coca-Cola extrajo de 1994 a 2022 56 millones 071 mil 236m3.



En anteriores gobiernos se pudo ver cómo el sector público privilegia los intereses del sector privado por encima del derecho fundamental de la población de acceder al agua debido a que aún con alto consumo de agua por parte de Coca-Cola el pago por derechos de explotación y las utilidades de la empresa, en 2018, fue únicamente de 2 mil 600 pesos al año por cada una de sus concesiones.









Bebidas Mundiales (Arca Continental), una de las principales embotelladoras de Coca-Cola, extrajo al menos 14 mil 716 millones de litros de agua de marzo de 1994 a enero de 2022, según muestra el Repda. Par agosto de 2003, obtuvo una concesión para extraer mil 55 millones de litros de la cuenca Lerma Santiago en Jalisco.



Bebidas Bepensa, que distribuye un portafolio de 35 marcas de Coca-Cola Company, accedió a 3 mil 698 millones de la cuenca de la Península de Yucatán en 1994.



Coca-Cola consume agua en cada una de las 32 entidades del país, incluso en algunas zonas con alto estrés hídrico como







PepsiCo, la otra gran refresquera trasnacional, cuenta en México con Grupo GEPP para embotellar sus refrescos y el agua Electropura, así como otros brazos embotelladores regionales detectados por la investigación ’Los millonarios del agua’. De 1994 a 2021, la Conagua tiene el registro de haberles otorgado 25 mil 775 millones de litros de agua para sus procesos operativos, muestran los datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda).



Sin embargo, para muestra de que el Repda no tiene registrados todos los cuerpos de agua al que tienen acceso las empresas, para Bonafont (de la francesa Danone) sólo reporta un título de concesión otorgado en junio de 1996 por 130 millones 184 mil litros. Esto a pesar de que apenas el año pasado una de sus plantas en Juan C. Bonilla, Puebla, fue epicentro de una protesta por, acusaron los pobladores, extraer agua de sus pozos.



De acuerdo con el diario poblano Lado B, la embotelladora de origen francés extraía casi 591 millones de litros de agua al año, lo equivalente a cerca de 85 mil garrafones diarios. En respuesta, Bonafont informó que solo extrae 0.09 por ciento del agua disponible en el manto acuífero de la zona. Pero no tenía permiso para hacerlo ni por Conagua ni por el ayuntamiento, notificaron a la revista Nexos tras solicitudes de información.



Los pobladores clausuraron los pozos y colocaron el plantón ’La casa de los pueblos’ durante casi un año para que se fuera la empresa, pero en febrero de 2022 un operativo de la Guardia Nacional los desalojó para que Bonafont, como otras embotelladoras, sigan extrayendo agua –con registro o sin registro oficial– para vender agua, jugos o refrescos en botellas de plástico de un solo uso.



Por si no afectaban lo suficiente, Greenpeace México ha identificado que las botellas de plástico de un sólo uso distribuidas por esas empresas invaden océanos y a la fauna marina que comemos. Tan sólo Coca-Cola, si bien cuenta con plantas recicladoras, colocó en el mercado mundial 112 mil millones de botellas de plástico de un solo uso en el 2020.Dulce Olvera | SIN EMBARGO