Constructores de "Casa chueca", a quien Xóchitl dio permisos, contrataron empresas de la misma Gálvez

El exalcalde de la Miguel Hidalgo , Víctor Hugo Romo, informó que las inmobiliarias responsables de la construcción de la propiedad donde reside Xóchitl Gálvez Ruiz, posible candidata presidencial del Frente Amplio por México, tienen vínculos con las empresas de la exdelegada. Romo señaló que Gálvez adquirió la propiedad ubicada en Sierra Santa Rosa 62 a un precio considerablemente menor al indicado en la preventa, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en la transacción.



’Cuando ella hace el contrato de compraventa lo hace en preventa, una preventa ya casi hecha, ya casi la obra terminada y el dato que tenemos de la página de internet es de 2021 cuando se hace la compraventa yvale 14 millones 900 mil pesos, no 9 millones. Ella no demuestra ningún documento, improvisa y dice ‘me la compré en preventa como todos el mundo le hace en la preventa’, pero en esa preventa formalmente sí tiene que firmar un contrato’.



El exdelegado afirmó que las inmobiliarias que llevaron a cabo la construcción de la propiedad tuvieron transacciones con las dos empresas de la senadora, lo que resultó en un descuento significativo para Xóchitl Gálvez.



’Es evidente porque fueron contratadas las empresa de ella para hacer servicio, estas dos compañías que desarrollaron ese lugar obtuvieron transacciones con las dos empresas de la Senadora. Estas desarrolladoras las fuimos a buscar y son un cuartito chiquito, yo creo que es una empresa fachada.



Esto lo digo para que se siga investigando, también la relación que tienen los dueños de estas empresas con la hija, tenemos información de que son muy amigos, que son cuates, que se llevan bien, por eso esa relación de influyentismo, esa relación de gran interés entre esas dos desarrolladoras y por eso el descuentazo, eso a todas luces es la irregularidad, todo el proceder, el devenir de lo que derivó la obra inicial hasta que concluye y cómo se construye, siempre estuvo Xóchilt Gálvez muy vinculada a estos desarrollos inmobiliarios’.



En una investigación publicada por SinEmbargo en julio de este año, se reveló que Xóchitl Gálvez omitió declarar en sus declaraciones patrimoniales que su hija y su empresa, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., son contratistas del Gobierno federal, incluyendo la administración actual encabezada por Andrés Manuel López Obrador.



Durante su mandato como alcaldesa de Miguel Hidalgo, Gálvez declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero no mencionó su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., empresa en la que están involucrados su esposo, Rubén Sánchez, su hija Diana Vega Gálvez, y otros miembros de la familia Gálvez.



La investigación también destacó la opacidad en torno a la propiedad ubicada en Sierra Santa Rosa 62, a dos minutos de Monte Camerún. A pesar de que se autorizó la construcción de un conjunto de casas de 276 metros cuadrados cada una en agosto de 2017, la obra no avanzó legalmente. Sierra Santa Rosa 62 cuenta con el Aviso de Terminación de Obra pero no tuvo, ni tiene, el Uso y Ocupación autorizado por lo que tanto su uso y su ocupación son ilegales.



El 18 de marzo de 2021, Gálvez adquirió uno de los departamentos por 9.8 millones de pesos; dos años después esa propiedad se cotiza en 14 millones 900 mil pesos, de acuerdo con los datos dePropiedades.com.



Los documentos muestran que Gálvez pagó 1.3 millones de pesos en efectivo y el resto por un crédito hipotecario que saldó en un año pero en la información que ella como compradora manifestó, aseguró que su domicilio era Monte Kamerún 62, la misma propiedad que prometió a los salesianos pero que vendió a Mariana Gómez del Campo dos años antes.



Dentro de la misma investigación en torno de Gálvez, también destaca el famoso departamento que apostó y que en 2018 se comprometió a vender. Una casa ubicada en Monte Camerún 62 en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Compró esa casa en 2002 por 1 millón 570 mil pesos.



La zona es una de las más exclusivas del país, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, que años después gobernaría. Gálvez tomó protesta el 1 de octubre de 2015 y decidió apostar con la gente que si no cumplía con los tres años de su mandato, donaría su propiedad al Colegio Salesiano. Xóchitl no concluyó su gestión: el 15 de marzo de 2018 dejó su cargo para irse al Senado de la República.



Bonito y lleno de recuerdos. Hecho del trabajo y del cariño de mi familia. Motivo: mi palabra sí vale (Deposítenle al Colegio Salesiano)’, escribió en su cuenta de Twitter el 18 de febrero de ese año. Y como se hizo tradición en su gestión, en la que compartió todo en videos en sus redes sociales, días después, el 22 de mayo informó del pago de su apuesta.



En las instalaciones del Colegio Salesiano y acompañada de autoridades de éste, dijo que el departamento ya estaba vendido y que ella cumpliría con su apuesta para apoyar a niños de escasos recursos. Sobre ese episodio se publicaron diversas crónicas en la prensa en la que destacaron que Xóchitl lloró por deshacerse del que fue su hogar durante 20 años y porque su familia tendría que vivir en casas ajenas.



Sin embargo, el 13 de agosto se publicó un aviso preventivo de compraventa de esa propiedad de Monte Kamerún 62, el departamento que Xóchitl, tres meses antes, dijo, había vendido para cumplir su apuesta. Lacasa, de acuerdo con ese primer documento, pasaría a manos de una conocida de Gálvez: Mariana Gómez del Campo. Seis meses después, el 2 de abril de 2019, se concretó la compra: Xóchitl vendió en 8 millones de pesos su propiedad de Monte Kamerún enLas Lomas a la panista Gómez del Campo. Pero la propiedad no figura en su declaración patrimonial.



De acuerdo con el documento más reciente que tiene como fecha del periodo que se informa el 1 de abril de 2023, Gómez del Campo informa a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, que sólo posee un departamento que adquirió el 1 de enero de 2019 y que le costó 5 millones de pesos.



En ese sentido, Victor Hugo Romo aseguró que no existe evidencia documental que dé cuenta de que se haya realizado una donación en efectivo o en especie por parte de la actual Senadora, e incluso acusó que tras la difusión de esta información el esposo de la virtual candidata presidencial del Frente mandó a su esposo a negociar con el Colegio Salesiano.



’Conozco a los del Colegio Salesiano. Ya me dijeron quemando a su esposo a buscarlos estos días […] y ya la están ofreciendo así las perlas de la virgen’, declaró. ’Ella le vendió el departamento a la sobrina de Calderón en 8 millones, y no hay registro alguno de 8 millones de pesos a labeneficiencia Colegio Salesiano y tengo información de muy buena fuente quehasta apenas están queriendo remendar lo que prometió en el 2015’. Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO