Consolidar el Metro en el Estado de México es romper con la incapacidad e indolencia de los gobernantes priistas

Texcoco, Méx, 01 de agosto del 2022.- El proyecto para ampliar la Línea A del Metro hasta el municipio de Chalco, esperamos consolidarlo para beneficio de los habitantes de la Zona Oriente del Estado de México, insistió el senador Higinio Martínez aspirante a la candidatura del gobierno de esta entidad.





Está contemplado en la actualización del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, lo que muestra su viabilidad para su consolidación en el Estado de México; un sistema masivo más seguro para los habitantes, pues reduciría sustancialmente los asaltos en las unidades del trasporte público, principalmente en la autopista de la carretera México-Puebla, hasta llegar a Chalco, considerada como una de las más peligrosas, por la frecuencia de robos contra los usuarios, advirtió.





’Opera en Nuevo León y Guadalajara, donde conjuntamente viven alrededor de unos 7 millones de personas. Como es posible que en el Estado de México con al menos 18 millones de habitantes no hay Metro, lo que muestra ’la incapacidad, la indolencia e indiferencia de los gobiernos priistas’ por mejorar su calidad de vida y quienes diariamente ven pasar la vida desde el tráfico para trasladarse a sus centros de trabajo y otras actividades, afirmó el aspirante.





En ambas ciudades capitales, insistió, ’el Metro fue un proyecto que consolidaron los gobiernos priistas y en el Estado de México no ha tenido un solo gobernante priista que haya hecho lo que hicieron ellos, que de alguna manera lo lograron. Y ahora nosotros también tenemos que lograrlo porque el Metro es un medio de transporte mucho rápido, cómodo, barato y más seguro, para la población’.





También la Ciudad de México, cuenta con más de 240 kilómetros lineales del Metro, la más reciente ampliación llega a La Paz, la estación Cuatro Caminos, llega a los límites de Naucalpan y entre cinco cuatro estaciones se ampliaron hasta Ecatepec; pero no es suficiente es necesario su expansión, recalco Higinio Martínez.





Aunque reconoció ’que no es fácil, se requiere una fuerte inversión, pero sí lo hicieron en otro momento, pues lo podemos hacer’, es necesario, es la alternativa más ecológica para los desplazamientos que se hacen en municipios metropolitanos del Estado de México, por eso y otras ventajas, el reto es consolidar inicialmente la Línea A del Metro hasta el municipio de Chalco. ’La ampliación sería de unos 16 kilómetros e iría en medio de la carretera México-Puebla, hasta llegar a Chalco.





’Lo tenemos que hacer nosotros en conjunto con el gobierno federal, en eso estamos trabajando…en un servicio que se merecen los mexiquenses, principalmente del Valle de México. Es un tema pendiente que dejaron los gobiernos priistas. Se puede corregir, vamos sobre esta tarea, todos tenemos que trabajar en ese asunto’, ofreció el senador.





La Línea A fue inaugurada el 12 de agosto de 1991, con 10 estaciones y atiende principalmente a habitantes de la zona oriente del valle de México, de municipios como Los Reyes La Paz, (donde hay dos estaciones); esta misma línea, que lleva el nombre de Benito Juárez, presta servicio a unos 380 mil usuarios, pero no es suficiente, se requiere su expansión para beneficio de los habitantes, señaló.





Se ha recorrido un largo camino que no ha sido en vano. Intentos fallidos, decisiones y estudios realizados han permitido que hoy el proyecto Metro tenga una ruta definida. ’Ahora, se trabajará a toda máquina para que este sueño sea una realidad’, finalizó.